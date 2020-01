Recluses de Hong Kong treballaran dia i nit per fabricar mascaretes pel coronavirus

Les recluses de la presó de dones Lo Wu de Hong Kong fabriquen mascaretes sanitàries des de fa temps, però a partir del pròxim dilluns incrementaran el ritme i treballaran a contrarellotge, fins i tot de nit, per incrementar la fabricació un 55% fins a les 77.000 per dia (partint de les 45.000 actuals), segons el South China Morning Post.

L' epidèmia de coronavirus xinesa, de la qual s'han detectat ja 10 casos a Hong Kong (tot i que cap víctima mortal), ha generat llargues cues a moltes botigues de la ciutat per aconseguir mascaretes, que s'han esgotat en alguns casos. "He estat esperant més de sis hores", denunciava Berry So a l'agència Reuters després de fer cua en una botiga des de les dues de la matinada i sense haver aconseguit finalment aconseguir cap mascareta.

L'autoritat penitenciària de la ciutat semiautònoma de la Xina subministra al govern hongkonguès una mitjana d'1,1 milions de mascaretes al mes, produïdes en aquesta presó d'alta seguretat per a dones. El govern té un estoc total de 10 milions de mascaretes.

Però la crisi ha portat el govern a demanar un augment de la producció i no es descarta, fins i tot, que es construeixi una fàbrica addicional per poder duplicar la fabricació fins a les 140.000 mascaretes al dia. Segons expliquen fonts del govern al diari hongkonguès, moltes recluses s'han ofert voluntàries per treballar i elevar la producció d'aquest material, cada cop més present al dia a dia de tots els països de la regió.

També a Tailàndia, amb almenys 14 casos de coronavirus, la principal productora de mascaretes –que en fabrica uns 10 milions al mes– va incrementar les hores de feina dels seus treballadors per poder cobrir l'allau de demanda. A Singapur, amb almenys 10 casos confirmats, també se n'han disparat les vendes.

A Pequín mateix, el govern xinès ha anunciat que imposaria una multa a una de les grans empreses farmacèutiques per haver multiplicat per sis el preu de les seves mascaretes aprofitant la crisi del coronavirus. Havien passat de vendre-les per 143 iuans (uns 19 euros) la capsa a 850 iuans (111 euros).

També fora d'aquella zona del món, l'alerta pel coronavirus de Wuhan ha desembocat en un increment de l'ús de mascaretes. A Catalunya mateix s'han triplicat les vendes de mascaretes sanitàries a les farmàcies des de principis d'any, segons expliquen a l'ACN fonts de la cooperativa farmacèutica Fedefarma. Des del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya s'ha confirmat també la manca d'estoc que ha fet que moltes farmàcies s'hagin quedat sense aquest producte, tant a la distribuïdora Fedefarma com a altres, com Alliance o Cofarme. Segons el Col·legi, aquesta manca d'estoc s'allargarà fins a la setmana que ve.

El mateix Col·legi, de fet, adverteix que la mascareta hauria de ser un "pla B" i que, donat que encara no hi ha cap cas de coronavirus a l'estat espanyol, caldria incidir més aviat en les mesures de prevenció, com rentar-se sovint les mans.