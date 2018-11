Rècord de dones a la Cambra de Representants dels Estats Units

Per primera vegada a la història dels Estats Units, la Cambra de Representants tindrà més de 100 diputades, per sobre de l'anterior rècord, del 1992. La quantitat rècord de candidates femenines d'aquestes eleccions, 257 -la immensa majoria demòcrates, 180-, ha aconseguit fer història al país.

A última hora de la nit als EUA, al matí a Catalunya, almenys 111 dones havien guanyat les eleccions en què es presentaven: 92 congressistes, 11 senadores i 8 governadores. Això quan encara quedaven algunes batalles per decidir. Les dones, de fet, han sigut una peça clau en el canvi de color de la Cambra de Representants, que torna a mans demòcrates. Dels almenys 25 districtes que han passat dels republicans als demòcrates en aquestes eleccions, en 18 s'ha escollit una dona demòcrata.

Una onada de vot femení ha afavorit els demòcrates, amb el 55% de les dones que han votat blau segons les enquestes, i un augment de la participació femenina impulsada entre altres motius pel cas Brett Kavanaugh, el candidat de Donald Trump a membre del Tribunal Suprem que ha sigut ratificat pel Senat malgrat les diverses denúncies d'assetjament i abús sexual que li han sorgit en el procés.

Un cas gairebé idèntic es va produir el 1992 amb el magistrat Clarence Thomas, que va ser escollit per al màxim òrgan judicial malgrat la denúncia d'Anita Hill, que l'acusava d'abús sexual. Igual que aquest any, aquell cas va esperonar les votants dones i va elevar també el nombre de dones escollides. En aquesta ocasió, a més, moltes de les dones que han guanyat un escó al Congrés són joves. La congressista demòcrata per Nova York Alexandria Ocasio-Cortez, una de les estrelles d'aquestes eleccions, s'ha convertit en la dona més jove mai escollida al Congrés, amb 29 anys. Amb un 78% dels vots, Ocasio-Cortez ha aconseguit mantenir l'escó demòcrata en el seu districte després de desbancar en les primàries al tradicional candidat demòcrata, Joseph Crowley.

Els demòcrates presentaven en aquestes eleccions 180 candidates, 133 candidats negres i 158 persones que competien pel càrrec per primera vegada. Tot plegat ha fet que aquesta sigui la nit també de les primeres vegades: Rashida Tlaib a Michigan i Ilhan Omar a Minnesota han esdevingut les primeres dones musulmanes escollides al Congrés, i Deb Haaland a Nou Mèxic i Sharice Davids a Kansas són les primeres dones natives americanes que serviran en aquesta cambra. Ayanna Pressley, a més, serà la primera dona afroamericana que representi Massachusetts al Congrés.

Els votants més joves (d'entre 18 i 34 anys) també s'han decidit majoritàriament pels candidats demòcrates, amb un 62% de vots blaus davant d'un 34% de vermells. Un increment notable des de les eleccions legislatives del 2014, quan un 54% dels votants joves van escollir el bàndol demòcrata i un 36% el republicà.

Amb tot, les enquestes a peu d'urna mostren també certa divisió en el vot femení, que ha sigut clau per a la victòria demòcrata a la Cambra de Representants però que s'ha decantat pels republicans en algunes batalles clau al Senat, com la d'Indiana, on el candidat demòcrata Joe Donnelly ha perdut la reelecció.