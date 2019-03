El dictamen del fiscal general del Regne Unit fa molt difícil que el Parlament aprovi avui el Brexit de May

Demolidor judici del fiscal general del Regne Unit, Geoffrey Cox, sobre el pacte a què, a l' últim minut, ha arribat aquest dilluns la primera ministra, Theresa May, amb la Unió Europea (UE). En un informe tot just publicat aquest dimarts al matí, Cox avisa que en els dos nous documents signats que s'han presentat a Estrasburg no hi ha cap mecanisme "unilateral" que permeti al Regne Unit sortir de la unió duanera sense l'acord de l'altra part. En tot cas, el risc "s'ha reduït" però no "eliminat", adverteix.

En concret, el paràgraf que pot ser definitiu és l'últim d'una anàlisi de tres pàgines. Hi diu: "El risc legal [de continuar a la unió duanera] continua sense canvis […] i el Regne Unit no tindria, almenys mentre les circumstàncies fonamentals continuessin igual, cap mitjà internacionalment legal per sortir dels acords del protocol", llevat que fos amb el consentiment de l'altra part.

Després que en la primera votació, el 15 de gener, l'acord del Brexit de May fos tombat per una històrica diferència de 230 vots, la 'premier' s'havia compromès a obtenir "un mecanisme unilateral" de sortida del 'backstop' –la garantia segons la qual mai hi haurà a l'illa d'Irlanda una frontera dura entre la república i el nord– i que, en tot cas, aquest 'backstop' tindria un temps limitat. May ha fracassat en els dos objectius fonamentals que li demanava el sector més radical del partit i que li exigien també els unionistes nord-irlandesos del DUP.

Pressions des del govern

La reputació com a jurista, per damunt de tot

La premsa britànica publica aquest dimarts diferents informacions que asseguren que en el moment en què May i Juncker feien els últims retocs als documents presentats ahir, el fiscal general Cox assegurava que, amb el text tal com s'havia formulat, no podria comprometre el seu consell legal. Les mateixes informacions indiquen que la resposta de Downing Street va ser expeditiva: "Busca una fórmula per donar-hi el vistiplau". Però Cox és un os dur de rosegar. En una entrevista publicada diumenge al 'Daily Mail' afirmava que la seva reputació com a jurista estava per damunt de la seva vinculació o els interessos polítics.

Hi deia: "He sigut advocat durant 36 anys i polític de primer fila durant set mesos. La meva reputació professional és molt més important per a mi que la meva reputació de polític. Si el risc de quedar atrapat en el 'backstop' no s'elimina, ho diria tan clar com exactament ho vaig dir el 13 de novembre". És la data del primer dictamen. Cox ha complert, fil per randa, les seves paraules a l'hora d'emetre el segon.

Les noves assegurances obtinguides per May aquest dilluns –poc més que un maquillatge de l'acord pactat el 25 de novembre– potser faran que un nombre significatiu de parlamentaris canviïn de parer i s'afegeixin al sac de vots de Theresa May. Però sense el suport clau dels unionistes nord-irlandesos del DUP sembla extremadament difícil que el govern aconsegueixi la llum verda que necessita. De moment, el DUP no s'hi ha pronunciat oficialment i no ho farà fins a escoltar, de viva veu, el dictamen de Cox als Comuns els pròxims minuts.

La publicació del consell legal del fiscal general ha sigut un terratrèmol polític però també econòmic. Si ahir a la nit, a conseqüència de l'acord, la lliura va pujar en relació amb el dòlar i l'euro, aquest matí cau en picat. Les reaccions de destacats 'brexiters' després de conèixer el dictamen fan pensar, també, que les probabilitats que l'acord sigui acceptat per la Cambra dels Comuns són molt baixes. En tot cas, ara es tracta d'un càlcul polític més que no pas legal, i d'avaluar les conseqüències de tornar a votar 'no' al Brexit de May.