Risc de catàstrofe ambiental per l’incendi d’un petrolier

L’accident d’un petrolier al mar de la Xina Oriental amenaçava ahir de provocar una catàstrofe mediambiental de dimensions extraordinàries pel risc d’explosió de la nau. El dens fum de l’incendi, que emanava gasos tòxics, dificultava ahir les tasques dels equips d’emergència que intentaven contenir les flames i buscaven els 32 tripulants del vaixell. Només van poder recuperar un cadàver, però els altres 31 ocupants seguien desapareguts.

L’embarcació, registrada a Panamà i anomenada Sanchi, transportava petroli refinat des de l’Iran fins a Corea del Sud, quan va xocar dissabte al vespre amb un vaixell de càrrega de Hong Kong que transportava gra, a uns 250 quilòmetres de la costa de Xangai. El xoc va provocar un vessament de petroli al mar, tot i que les autoritats xineses no en van especificar l’abast. A les imatges emeses per mitjans xinesos es podia veure una immensa columna de fum elevant-se per damunt del vaixell, envoltat d’embarcacions que intentaven contenir el foc amb canons d’aigua. El petrolier transportava 136.000 tones de petroli condensat, una versió molt refinada i liquada del combustible, que equivalen a un milió de barrils i que tenen un valor d’aproximadament 60 milions de dòlars (50,1 milions d’euros). En comparació, el vaixell Prestige, que va provocar un vessament a la costa de Galícia el 2002, transportava 77.000 tones de petroli refinat, tot i que era d’un altre tipus. Segons els experts, el tipus de combustible que contenia el Sanchi és més tòxic i més inflamable que el petroli cru, a més de resultar més difícil de netejar perquè no té color ni fa olor i es dispersa més fàcilment en l’aigua.

Al vaixell accidentat hi viatjaven 30 iranians i dos bangladeshians, dels quals només se n’havia trobat ahir un cos, que va ser transportat a Xangai per identificar-lo. En canvi, els 21 tripulants xinesos del vaixell hongkonguès que va xocar amb el petrolier sí que van ser rescatats amb vida. Per ajudar les vuit embarcacions dels equips d’emergència xinesos que treballaven a la zona, Corea del Sud hi va enviar ahir un helicòpter i un vaixell de la seva guàrdia costanera, mentre que els Estats Units hi van contribuir també amb un avió militar.

Greenpeace supervisa la neteja

Un portaveu de Greenpeace per a l’Àsia Oriental va alertar dels enormes riscos potencials per al medi ambient, des del vessament que teòricament continua produint-se fins a la possible explosió i el possible enfonsament de la nau. “Està en marxa un procediment de neteja i en supervisarem el progrés”, va advertir l’activista Rashid Kang.