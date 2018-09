Rússia acusa Israel d'haver provocat l'atac al seu avió militar

Rússia ha acusat aquest dimarts Israel d'haver provocat amb les seves "accions hostils" la caiguda de l'avió militar IL-20 que va provocar la mort dels 15 militars russos que eren a bord. L'incident va tenir lloc dilluns a la nit, quan la defensa antiaèria siriana va abatre el comboi militar quan intentava repel·lir un atac de quatre avions israelians.

Les accions d'Israel "no es correspondran amb l'esperit de cooperació russo-israeliana i ens reservem el dret a respondre", ha dit el ministre de Defensa rus, Serguéi Shoigú, al seu homòleg israelià, Avigdor Lieberman, segons ha informat l'oficina de premsa del Kremlin. Per la seva banda, l'exèrcit d'Israel ha assegurat que el règim sirià de Baixar al-Assad és "totalment responsable" de la caiguda d'aquest avió militar, i també ha culpat el paper de l'Iran.

Les forces sirianes van abatre sense intencionalitat l'avió suposadament per culpa de "les accions irresponsables" d'Israel: els avions israelians van atacar el territori sirià utilitzant l'aparell rus, que tornava a la seva base de la província de Latakia, com a pantalla per protegir-se i atacar les posicions sirianes.

"Els pilots israelians es van protegir darrere de l'avió rus, la qual cosa va provocar que l'exposessin al foc de les defensa antiaèria de Síria", han apuntat des del Kremlin, que ha afegit que els F-16 "van crear de manera premeditada una situació perillosa per als vaixells de superfície i aeronaus que eren a la zona".

"El comandament aeri israelià i els pilots dels F-16 no van poder no veure l'aparell rus, ja que descendia per aterrar des d'una altitud de 5 quilòmetres. Malgrat això, premeditadament van cometre aquesta provocació", ha subratllat el general rus Igor Konashénkov.