Rússia està oberta a un nou pacte nuclear

El viceministre d'Afers Estrangers rus, Serguei Riabkov, ha afirmat a l'agència de notícies TASS que Rússia busca un nou pacte nuclear per garantir l'estabilitat entre els països que disposen d'aquest tipus d'armament. Aquest cop Moscou busca un acord diferent del que es va signar a la Guerra Freda entre les dues superpotències: vol ampliar-lo i que hi participin més països.

En aquest sentit, sembla que Washington i Moscou esperen el mateix d'un futur pacte nuclear. Quan Trump va trencar unilateralment, seguit de Moscou, el tractat que impedia una cursa armamentista va afirmar al Congrés que estava obert a reeditar-lo incloent més països. "Potser podem negociar un acord diferent, afegint-hi la Xina i d'altres, o potser no podem. En aquest cas invertirem o innovarem més que tots els altres, de lluny". En cas de no arribar a un acord, des de Rússia prometen el mateix.

"Per descomptat, vam entendre la declaració del president Trump parlant de la possibilitat d'un nou tractat [...] i aquest tractat també hauria d'incloure altres països com a participants", ha dit Riabkov.

El viceministre rus d'Exteriors vol que les idees de Trump es materialitzin, que passi de les paraules als fets: "Esperem que aquesta proposta es concreti i es posi en paper o per altres mitjans".

Un tractat no respectat

L'administració Trump va abandonar el Tractat sobre Forces Nuclears de Mitjà Abast (INF) acusant Rússia de vulnerar-lo. El culpable és un míssil nuclear rus terra-terra. Segons Washington, viola el tractat del 1987 perquè es pot llançar amb un abast superior a 500 quilòmetres. Moscou ho nega, diu que la polèmica arma no en pot recórrer més de 480. Però Trump no s'ho creu, ni l'OTAN, que en aquesta ocasió li ha donat suport.

"Dècades enrere els Estats Units van entrar en un tractat amb Rússia en el qual vam acordar limitar i reduir la capacitat dels nostres míssils. Nosaltres hem complert l'acord amb fermesa, mentre que Rússia l'ha violat repetidament", va sentenciar Trump.

Per a Putin l'estratègia dels Estats Units sona a “excusa”, perquè “Washington fa temps que ha assignat diners per desenvolupar aquest armament i ara busca una excusa per sortir del tractat”. El president de Rússia explica que els nord-americans fa temps que treballen amb armament nuclear d'abast mitjà de manera opaca. Assegura que al pressupost del Pentàgon "ja hi figura el desenvolupament d'aquestes armes".

Rússia vol evitar que es despleguin míssils als bàltics

El ministre de d'Exteriors rus, Serguei Riabkov, ha afirmat també que Rússia faria tot el possible per impedir que Washington faci un desplegament de míssils als països bàltics. "Faré tot el possible per evitar-ho", ha dit. "Estic segur que tots els que d'alguna manera participen en la nostra política exterior, en les activitats de defensa i seguretat, funcionaran com un equip per evitar una situació que és la pedra angular de la seguretat europea des de fa dècades".

El coronel general Víctor Iessin, que ha tingut diferents càrrecs relacionats amb la seguretat estratègica de Rússia, ha dit a TASS que els míssils balístics d'abast intermedi dels Estats Units representarien un greu problema per a la seguretat russa si es despleguen als països bàltics. Segons ell, els míssils trigarien entre tres i quatre minuts a arribar a Moscou.