Salvini reitera que els ports d'Itàlia continuaran tancats a la immigració

El ministre de l'Interior italià i líder del partit d'extrema dreta la Lliga, el polèmic Matteo Salvini, continua ferm en la seva decisió de tancar els ports italians a les arribades de migrants pel Mediterrani. Malgrat que en les últimes setmanes diversos alcaldes han pressionat Salvini perquè canviï d'opinió, el polític reitera que això no passarà. "Els ports italians estan tancats. Hem acollit massa falsos pròfugs, hem enriquit massa contrabandistes. Els alcaldes d'esquerra han de pensar en les dificultats dels seus ciutadans, no en els clandestins", ha dit aquest dijous.

I és que el també vicepresident del govern italià –un executiu de coalició format entre la Lliga i el Moviment Cinc Estrelles– ha contestat així a l'oferta llançada aquest dijous per l'alcalde de Nàpols, Luigi De Magistris, d'obrir el seu port perquè la nau 'Sea Watch 3', que porta 13 dies bloquejada al mig del Mediterrani amb 32 migrants rescatats a bord, pugui desembarcar.

"Espero que aquest vaixell [que ara es troba en aigües de Malta, tot i que no té permís per atracar] s'apropi al port de Nàpols perquè contràriament al que diu el govern, nosaltres posarem en marxa un pla de salvament i el farem atracar. Jo seré el primer en dirigir les maniobres de salvament", ha assegurat l'alcalde napolità en una entrevista radiofònica.

La nau de la ONG alemanya Sea Watch va rebre ahir l'autorització del govern de Malta per entrar a les seves aigües territorials per motius humanitaris, però no per desembarcar els rescatats. "El comportament dels governants s'assembla al dels traficants d'éssers humans, perquè es lucren amb aquesta gent; es lucren políticament fent creure a les persones que la infelicitat dels països occidentals és conseqüència dels adults i els nens que arriben pel mar i moren al mar", ha afegit De Magistris.

L'oferta de l'alcalde de Nàpols de rebre aquests migrants tot i la política antiimmigració de Salvini se suma a la decisió anunciada dimecres per un altre ajuntament, el de Palerm, de suspendre l'aplicació de l'anomenat 'decret de seguretat' de Salvini. Aquesta llei, aprovada l'any passat, restringeix els drets dels immigrants i endureix les condicions per a les persones que sol·liciten asil. "El decret és inhumà i converteix els immigrants en criminals", va afirmar l'alcalde de Palerm, Leoluca Orlando.



En aquesta ocasió Salvini tampoc va trigar en contestar. "Amb tots els problemes que té Palerm, a l'alcalde se li acut fer desobediència civil a favor dels immigrants", va dir el vicepresident, que també es va afanyar a amenaçar de destituir Orlando i els alcaldes que l'imitin.

Com ja és costum, el líder populista va llançar un missatge que criminalitza els migrants: "Primer hem de pensar en els milions de pobres i desocupats italians: defensar-los dels molts crims comesos per immigrants il·legals, i després ja salvarem la resta del món".

Mentrestant, la Comissió Europea ha afirmat aquest dijous que casos com el del vaixell Sea Watch -o tants altres, començant pel de l'Aquarius del passat mes de juny- evidencien que "fa falta més solidaritat dels països de la Unió Europea", en referència a què cap estat membre vol fer-se càrrec del desembarcament de les desenes de immigrants rescatats que hi ha a bord.

La portaveu de la institució, Mina Andreeva, ha explicat que la Comissió Europea -que també ha impulsat polítiques per frenar el pas als migrants que intenten arribar al Vell Continent- "es troba en contacte amb diversos països europeus per tal de trobar una solució". Així ho ha corroborat el propi comissari europeu d'Immigració, Dimitros Avramopoulos, que ha declarat que demana un port segur i un esforç col·lectiu de tots els països per evitar més morts al Mediterrani.

Day 13 with our guests aboard #SeaWatch3 begins only a few miles from the shores of #Malta (where we have been allowed to seek shelter from the storm), as EU ministers continue to bargain over 32 human beings.



We might look miserable,

but they are pathetic. pic.twitter.com/HmLCtv5Zs7