Ataquen un hotel de luxe a Kabul i prenen diversos ostatges

Un grup de fins a quatre pistolers han atacat aquest dissabte l'hotel Intercontinental de Kabul, la capital de l'Afganistan, on han agafat diversos ostatges i han intercanviat trets amb les forces de seguretat. Un dels atacants ha estat abatut hores després, de forma que s'ha pogut alliberar la primera planta de l'hotel, tot i que els altres atacants seguien a les plantes de dalt, segons Efe.

Part de l'edifici s'ha incendiat i alguns membres del personal i la clientela havien pogut fugir. L'operació policial per alliberar la resta de l'hotel seguia en marxa sense que es coneguin encara el nombre de ferits.



El gerent de l'hotel, Ahmad Haris Nayab, que havia aconseguit escapar, ha explicat que els atacants havien aconseguit entrar a l'hotel obrint foc cap a totes bandes i la gent corria intentant fugir. El portaveu del ministeri de l'Interior afganès, Najib Danès, ha explicat que els atacants havien entrat a través d'una cuina a les nou de la nit, hora local, i podrien incloure també terroristes suïcides.



Segons un testimoni anònim, els atacants havien agafat personal de l'hotel i alguns hostes com a ostatges, però fins al moment no hi havia hagut cap reivindicació oficial de l'atac.



L'hotel, fortament protegit com la majoria dels edificis públics de la ciutat, ja va ser atacat pels talibans el 2011. És un dels dos principals hotels de luxe de Kabul i aquest mateix dissabte s'hi havia celebrat una conferència sobre tecnologia de la informació.