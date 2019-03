L'ultra Steve Bannon declara la seva admiració per Vox

Steve Bannon, exassessor de Donald Trump, ha reconegut aquest dimarts la seva admiració per Vox i ha anunciat que en les pròximes setmanes es reunirà a Espanya amb representants del partit ultradretà liderat per Santiago Abascal. "És el clar exemple de com es pot passar de tenir influència zero a jugar un paper important en el teu país", ha assegurat en una trobada amb la premsa estrangera a Roma.

El que va ser mà dreta del president nord-americà viu actualment la major part del temps a la capital italiana, des d'on està intentant llançar The Movement, una mena de 'think tank' ultra amb seu en unes petites oficines de Brussel·les, sota el qual pretén reunir tots els grups de la dreta populista europea.

Allunyat de la Casa Blanca i dels Estats Units per voluntat precisament del president Trump, el fundador de l'ultraconservador Breitbart News està decidit ara a jugar un paper fonamental en les pròximes eleccions europees, del 26 de maig, encara que ha negat que rebi finançament de cap formació política. Considerat el cervell del nou populisme, Bannon ha pronosticat l'entrada per la porta gran dels partits ultranacionalistes al cor d'Europa. Bannon creu que "la UE no és tan forta com sembla" i està dividida perquè hi ha "grans diferències" entre els diferents estats membres. Per aquest motiu, per enfortir el projecte d'integració, ha defensat que cal apostar per partits "més nacionalistes", que permetin construir "un estat de nacions".

A Espanya ha assenyalat la formació Vox com a paradigma d'aquest corrent populista i ha defensat com una gran fita haver arrossegat la resta de partits de dretes al bàndol nacionalista. "És un model nou que la resta del món copiarà", ha augurat. Bannon ha recordat que va començar a reunir-se amb alguns membres de Vox el 2017, quan aquesta formació tenia un 0% d'intenció de vot a Espanya, i des de llavors ha aconseguit fer-se un buit en la política i "jugar un paper important", fins al punt d'irrompre al Parlament andalús i tenir expectatives de guanyar representació a les pròximes eleccions.

La tria italiana

No és casualitat que l'ideòleg de la nova onada populista que recorre Europa hagi triat Roma com a base d'operacions al Vell Continent. "Itàlia és l'epicentre de l'univers polític d'Europa", ha defensat. "Crec que vivim un temps en què a Europa hi ha una alternativa. Ja no és la visió de Macron o el caos", ha dit en referència a l'europeisme convençut del president francès. Per enfortir el projecte d'integració va defensar que cal apostar per partits "més nacionalistes" i construir "un estat de nacions".

A Itàlia Bannon ha trobat un dels seus millors aliats: el líder de la ultradretana Lliga, Matteo Salvini, per qui reconeix que sent una gran admiració i amb qui parla sovint. Però l'actual ministre de l'Interior i vicepresident del govern italià no és la seva única aposta segura per a les pròximes eleccions europees. També manté estret contacte amb representants d'Alternativa per a Alemanya (AfD) i amb la francesa Marine Le Pen. Amb la líder de l'antic Front Nacional –rebatejat Reagrupament Nacional– s'hi reunirà els pròxims dies. "Cap d'aquests partits em necessita per guanyar. Són molt sofisticats. Jo el que puc fer per ells és el que vaig fer per Trump: explicar-los simplement que poden guanyar si mantenen el seu missatge".

Bannon ha arribat a la cèntrica seu romana de l'Associació de la Premsa Estrangera envoltat d'una àmplia expectació. Ho ha fet sol i amb les idees molt clares. "Vull parlar d'això abans de respondre a les preguntes", ha dit referint-se a les conclusions del recent informe del fiscal general dels Estats Units, Robert Mueller, que va revelar que no hi va haver ingerència de Rússia a favor de la campanya de Donald Trump durant les eleccions del 2016.

L'exestrateg del multimilionari inquilí de la Casa Blanca ha criticat la falta de context als mitjans de comunicació, que, segons ell, van presentar l'actual president dels Estats Units en aquest cas d'una manera injusta. "El president Trump va renunciar al privilegi executiu en aquesta investigació", gràcies al qual podria haver bloquejat l'accés a documents durant la investigació. "Aquest és un aspecte fonamental", ha sostingut Bannon. "Cap president, Nixon, Reagan, Clinton o Bush, va renunciar mai al privilegi executiu com va fer Donald Trump", ha afegit.