El Suprem manté la protecció dels 'dreamers' contra les deportacions de Trump

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat aquest dilluns una derrota al president dels Estats Units en la seva croada contra els joves immigrants que van arribar al país quan eren nens, els coneguts com a 'dreamers' (somniadors), que queden protegits de les deportacions almenys durant un any.



El tribunal ha rebutjat intervenir en la disputa sobre el programa DACA (Acció diferida per als arribats a la infància), que actualment protegeix de la deportació 690.000 joves indocumentats i que expirava el 5 de març per ordre del president Donald Trump.



En una breu notificació, l'alt tribunal ha anunciat la seva decisió de no admetre a tràmit el cas i ha rebutjat així la petició del departament de Justícia dels EUA. A la pràctica, la decisió significa que el pla DACA (impulsat per l'anterior president Barack Obama per regularitzar aquests joves) segueix vigent i els serveis migratoris dels EUA han de seguir acceptant les peticions de renovació d'aquest permís migratori, que frena la deportació dels joves indocumentats i els permet treballar.



Trump va anunciar la fi del pla DACA però, al gener, un jutge d'una cort federal de Califòrnia va determinar que no es podia acabar del tot amb aquest programa mentre hi hagués litigis pendents en diferents tribunals del país, perquè els seus beneficiaris podrien patir danys irreparables.



En resposta a aquesta sentència, el departament de Justícia del govern Trump va presentar un recurs davant l'alt tribunal directament i sense esperar que es posicionés el Tribunal d'Apel·lacions del Novè Districte, amb seu a San Francisco i que s'ha pronunciat en nombroses ocasions en contra de Trump.



El moviment del govern nord-americà va ser bastant inusual, ja que normalment els tribunals d'apel·lacions avaluen els casos abans que arribin a la màxima instància judicial. En la seva notificació, el Tribunal Suprem fa referència a aquest procediment i apunta que el Tribunal d'Apel·lacions del Novè Districte "ràpidament per dictaminarà sobre aquest cas".



La decisió d'aquest dilluns suposa una petita victòria per als defensors dels immigrants, ja que fins que es posicioni la cort d'apel·lacions segueixen en vigor tant la decisió del jutge de Califòrnia com el veredicte que va emetre aquest mes un magistrat de Nova York per impedir la fi del DACA.



La Casa Blanca i el Congrés no han pogut arribar a un acord sobre el futur dels 'dreamers' i, ara, l'esperança de molts immigrants és als tribunals, que podrien trigar ben bé un any a prendre una decisió.