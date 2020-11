Suspenen tres policies francesos per haver apallissat un músic negre al seu estudi

Les autoritats franceses han suspès de les seves funcions tres policies després que es fes públic un vídeo gravat per càmeres de seguretat on se'ls veu apallissant Michel, un productor musical negre al seu estudi. La gravació ha desfermat de nou la indignació popular, que s'afegeix a la polèmica de dilluns per l'ús excessiu de la força policial en el desmantellament d'un campament de migrants.

La gravació l'ha emès el mitjà online Loopsider, que denuncia els "cops i insults racistes" dels tres agents durant la detenció de Michel dissabte passat. Les imatges estan gravades al rebedor de l'estudi de música de l'agredit, que només ha estat identificat amb el nom de pila. L'home va ser arrestat sota els càrrecs de violència i resistència a la detenció, tot i que Loopsider diu que en un inici l'havien aturat per no dur mascareta.

Ça s'est passé samedi à Paris. 15 minutes de coups et d'insultes racistes.



La folle scène de violences policières que nous révélons est tout simplement inouie et édifiante.



Il faut la regarder jusqu'au bout pour mesurer toute l'ampleur du problème. pic.twitter.com/vV00dOtmsg — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

Els fets van tenir lloc dissabte, quan Michel entrava al seu estudi. Tres agents entren darrere i l'agredeixen. L'home crida demanat auxili i després d'uns minuts els músics que eren al soterrani apareixen fan cap al rebedor després de forcejar amb els agents per obrir la porta de les escales. La policia marxa en aquell moment però al cap de poca estona torna amb gasos lacrimògens i efectua la detenció.

Michel va presentar una denuncia contra els policies ahir dijous, el mateix dia que es van fer públiques les imatges. "Les persones que m'havien de protegir són les que em van atacar. No vaig fer res per mereixe-ho, això. Només vull que els agents siguin castigats d'acord amb la llei", diu.

La Fiscalia, de fet, ha desestimat els càrrecs contra Michel i ha encetat una investigació contra els tres policies, que han estat suspesos del càrrec. La mateixa alcaldessa de París, Anne Hidalgo, s'ha declarat "profundament sorpresa" per aquest "acte intolerable".

La polèmica afegeix més tensió al govern d'Emmanuel Macron, que ja s'enfronta a dures crítiques per l'actuació policial de dilluns en el brutal desallotjament d'un campament de migrants a la plaça de la República de París. Tot plegat quan l'executiu està intentant aprovar una llei que prohibeixi gravar les cares dels agents de policia.