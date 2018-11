Theresa May prega als britànics que donin suport al seu pla del Brexit

Dramàtica crida de Theresa May als britànics en una carta oberta que els ha adreçat aquest diumenge perquè donin suport al seu pla de retirada de la Unió Europea, que serà sancionat en les properes hores pels líders europeus en una cimera especial que té lloc a Brussel·les des de primera hora. Una cimera en què la gran preocupació no són els diferents documents que s'han aprovat –el tractat de divorci, la declaració política i les garanties finals demanades per Espanya sobre Gibraltar–, sinó els molt dubtes que genera en el Parlament de Westminister l'acord. May té molt difícil que s'hi aprovi i la carta és un element més de pressió sobre els diputats. Una pressió també exercida aquest diumenge pels líders europeus en recordar que l'acord a què s'ha arribat és el millor possible.

A la carta, May assegura que "des del primer dia" al càrrec només l'ha mogut una idea: "honorar el resultat del referèndum". Una vegada més, com fa dies i setmanes i mesos que repeteix, i com ja va succeir durant la campanya del plebiscit del juny del 2016, en què la immigració va ser el gran actiu dels partidaris d'abandonar la UE, la 'premier' ha recordat que això suposa que "recuperem el control de les nostres fronteres, posant fi definitivament a la lliure circulació de les persones". I continua: "En comptes d'un sistema d'immigració basat en l'origen d'una persona, construirem un basat en les habilitats i talents que una persona ha d'oferir." La recuperació dels diners "posant fi a grans pagaments anuals a la UE" i el fet que aquests permetran gastar-los en les "nostres pròpies prioritats, com els 394 milions extra per setmana que estem invertint en el nostre pla a llarg termini per al NHS" és part del demagògic esquer.

El Brexit, continua May, "funciona per a totes les parts del nostre país, per a Anglaterra, Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, per als nostres territoris d'ultramar com Gibraltar, i també per dependències de la corona". Escòcia i Irlanda del Nord, però, majoritàriament van votar en contra de sortir de la Unió Europea.

Coneixedora que, en principi, s'enfronta a una enorme oposició al Parlament per aprovar el seu pacte, May promet finalment "fer campanya amb el cor i l'ànima per guanyar-me aquest vot [el de la cambra dels Comuns] i lliurar aquest pacte del Brexit, pel bé del Regne Unit i de totes les persones".

May també confia en que la hipotètica aprovació del pacte ajudi a superar la divisió que el debat del Brexit ha causat al si de la societat britànica els darrers dos anys i mig. Una esperança més aviat ingènua, al menys els propers vint dies, fins que el Parlament decideixi si sanciona o no el pacte i les declaracions tot just ratificats per la Unió Europea.

De seguida que s'ha produït la ratificació del pacte, des del sectors 'brexiters' ha començat el contraatac, amb piulades criticant els termes de l'acord aconseguit per Theresa May.