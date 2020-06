Tots els nens francesos hauran de tornar a l’escola el 22 de juny

França vol girar full del coronavirus i projectar-se cap al futur, començant per afrontar la crisi econòmica i social que deixa la pandèmia. Emmanuel Macron va anunciar ahir una acceleració del desconfinament. Si bé la tercera fase estava prevista per al 22 de juny, el president francès va posar ahir la directa i a partir d’avui tot el territori continental del país passa a zona verda. Les úniques excepcions seran la Mayotte i la Guaiana, ja que el virus hi continua circulant activament.

Un dels anuncis presidencials més sorprenents va ser la tornada obligatòria a l’escola a partir del 22 de juny. “Les guarderies, les escoles i els instituts acolliran tots els alumnes de manera obligatòria i segons les regles de presència normal”. És a dir, la distància d’almenys un metre entre les taules a les aules se suprimiria. Aquesta mesura no afectarà els estudiants a partir de 15-16 anys, quan comencen el segon cicle de l’educació secundària a França. En resum, els nens i nenes tornaran a l’escola durant 12 dies, ja que el curs escolar acaba el 4 de juliol.

Bars i restaurants oberts

La regió de l’Illa de França ja podrà acollir clients a l’interior de bars, cafès i restaurants com ja era el cas a la resta del país. Des del 2 de juny, el sector de la restauració de París i rodalia només podia obrir les terrasses, una mesura que no els permetia fer prou caixa. De fet, molts empresaris es queixaven que la terrassa els havia permès reactivar-se, però no guanyar-se la vida.

L’acceleració del desconfinament era un dels anuncis més esperats per una gran part del país. En els últims dies, diverses veus s’han pronunciat a favor d’aquesta opció per intentar remuntar com més aviat millor la situació econòmica. “Com més aviat desconfinem, més aviat tornarem a treballar, consumir, viatjar, més aviat salvarem llocs de treball”, va pronunciar-se el president del sindicat patronal Medef, Geoffroy Roux de Bézieux.

A partir d’avui, els francesos també podran tornar a viatjar als països de la Unió Europea. A més, Macron va anunciar que a partir de l’1 de juliol també ho podran fer a països fora d’Europa, però només “on l’epidèmia estigui controlada”, tal com ha acordat la Unió Europea. Tot i els anuncis de reobertura, però, el president preveu que aquest estiu “no serà com els altres”.

Macron va aprofitar l’al·locució d’ahir per treure pit de la gestió de la crisi que han portat a terme amb el govern i el seu primer ministre, Édouard Philippe. “No ens ha de fer vergonya el nostre balanç. Desenes de milers de vides s’han salvat per les nostres decisions, per les nostres accions”, va dir. Els rumors d’una remodelació de govern han corregut més que mai en les últimes setmanes, però Macron es va limitar ahir a felicitar l’equip governamental sense anar més enllà. Val a dir que mentre que la popularitat de Philippe va pujar com l’escuma durant els primers mesos de la pandèmia segons les enquestes, la del president francès ha caigut considerablement. Els resultats de la segona volta de les eleccions municipals, que es mantenen per al 28 de juny després de mesos en pausa, serviran per veure més clar en quin punt està el partit presidencial.

En clau econòmica, Macron també va presumir d’haver mobilitzat gairebé 500.000 milions d’euros. “En quants països s’ha fet això?”, va preguntar-se. En aquest sentit, el president va excloure qualsevol pujada d’impostos per finançar aquestes despeses estratosfèriques. Per contra, el cap d’estat no veu altra solució que “construir un model econòmic sostenible més fort”, en què s’haurà de “treballar i produir més per no dependre dels altres”. De fet, Macron va reconèixer que aquesta crisi ha accentuat les fragilitats del país, com ara “la dependència d’altres continents per procurar-se certs productes”.

L’altre tema de debat que Macron no podia obviar és el del racisme. Almenys 15.000 persones, la majoria adolescents, es van tornar a manifestar dissabte a París en contra del racisme policial, onze dies després d’una primera manifestació multitudinària organitzada per la família d’Adama Traoré, un jove mort sota custòdia policial a París el 2016. “Serem intransigents amb el racisme i l’antisemitisme”, va dir, sense referir-se en cap moment a les violències policials. De fet, va aprofitar l’ocasió per homenatjar les forces de l’ordre.