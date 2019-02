Tres diputades conservadores deixen el partit per sumar forces amb els vuit laboristes que ja han trencat amb el seu

Westminster continua immers en una crisi política de conseqüències imprevisibles. El Brexit, un cavall salvatge impossible d'ensinistrar, està soscavant els fonaments dels dos grans partits polítics del Regne Unit, els conservadors, encara al govern, i els laboristes. Hores després que una vuitena diputada 'labour', Joan Ryan, s'unís aquesta matinada als set col·legues que dilluns van renunciar a la militància en protesta contra el lideratge de Jeremy Corbyn –enmig de crítiques duríssimes sobre la seva posició davant del Brexit i pel presumpte "antisemitisme institucional" del partit–, tres col·legues conservadores també han trencat amb els 'tories' per unir-se al nou The Independent Group.

El fet no té cap precedent dins de la política britànica, que veu com, arran de la divisió i l'extremisme desfermat pel Brexit, des de les posicions més moderades de la dreta i de l'esquerra del Regne Unit es busca una plataforma central en què retrobar el consens. Algunes informacions difoses en les últimes hores per diferents mitjans de comunicació indiquen que, de cara a la formació d'un futur partit polític, l'ex primer ministre laborista, Tony Blair, seria una de les persones que busca activament finançament per greixar una maquinària que podria posar-se en marxa oficialment abans de finals d'any. De moment, The Independent Group no ha formalitzat el seu nom en el registre de partits.

Les tres dimissionàries 'tories' són Heidi Allen, Anna Soubry i Sarah Wollaston. En una carta conjunta han denunciat la "desastrosa" gestió del Brexit feta pel govern de Theresa May, l'escorament a la dreta del Partit Conservador, dominat pel radicalisme del DUP (els unionistes nord-irlandesos que donen suport a Theresa May) i pels 'brexiters' del grup ERG, que lidera l'ultra antieuropeu Jacob Rees-Mogg.

It is with a heavy heart I have today resigned from the Conservative Party. pic.twitter.com/wzPUB84w5Z — Anna Soubry MP (@Anna_Soubry) February 20, 2019

En una conferència de premsa celebrada a Westminster aquest dimecres al migdia, les tres diputades ja independents han ofert el suport dels onze parlamentaris del nou The Independent Group al pacte de sortida de la Unió Europea (UE) amb què Theresa May, hipotèticament, tornarà de Brussel·les –aquest tarda s'entrevista amb Jean-Claude Juncker– a canvi, però, de sotmetre'l a un segon referèndum en què figuri l'opció de continuar al bloc. Les tres diputades han destacat el fet que The Independent Group el formen ja més diputats que el DUP.

Anna Soubry, diputada per un districte del nord d'Anglaterra que va votar majoritàriament a favor de sortir de la UE, ha rebut recentment "greus" amenaces de mort per la seva defensa aferrissada d'un segon plebiscit, treballant colze a colze amb el fins la setmana passada diputat laborista Chuka Umunna, ara una de les cares més conegudes del nou The Independent Group.

Ha estat Soubry la que ha adreçat les paraules més dures sobre com el Brexit ha condicionat el Partit Conservador. " La batalla ha acabat i l'altra banda ha guanyat. La dreta, i la línia dura anti Unió Europea domina el partit de dalt a baix. El Brexit ara defineix el Partit Conservador. És irònic que els conservadors vegin i condemnin el que està passant al Partit Laborista, però no el que està passant al seu propi partit".

Un personatge tan popular al Regne Unit com Gary Lineker ha expressat a través de les xarxes la seva complicitat amb el sorgiment d'aquest nou The Independent Group.

No idea where this will lead, but for many that are politically homeless this could conceivably be a place of shelter from the increasingly extremist political duopoly. https://t.co/Um5KE6kKMA — Gary Lineker (@GaryLineker) February 20, 2019

"No tinc idea d'on ens portarà això, però per a molts que es consideren orfes polítics, aquest podria ser un refugi contra el cada vegada més extremista duopoli polític", ha dit al seu compte de Twitter l'exdavanter centre de la selecció anglesa i del FC Barcelona a la dècada dels vuitanta del segle passat.

El comentari de Lineker encaixa perfectament amb l'enquesta que aquest mateix dimecres al migdia ha publicat You/Gov, que dona més percentatge de vot al nou TIG (The Independent Group) que als liberaldemòcrates.

🧨 BREAKING: Times/YouGov voter intention poll



Con 38

Lab 26

*TIG 14*

LD 7

SNP/Plaid 5

Other 11



(Weighted by likelihood to vote, excluding would not vote and don’t knows) https://t.co/3TfImvFDv4 — Henry Zeffman (@hzeffman) February 20, 2019

Els analistes polítics de Westminster no descarten més dimissions dels dos grans partits en els pròxims dies o setmanes per unir-se a un grup que des d'ara mateix amenaça un 'statu quo' que fins al 2016, quan va tenir lloc el referèndum sobre la pertinença a la Unió Europea, semblava que tenia una solidesa de titani.