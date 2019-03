Trudeau va pressionar la seva fiscal general perquè aturés el procés judicial contra una empresa

El primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, viu el pitjor escàndol del seu mandat, un que podria fins i tot fer-li perdre el càrrec, ja que se l'acusa de pressionar la fiscal general del país per interferir en un procés judicial, un crim penat amb fins a 10 anys de presó.

La ja ex fiscal general i exministra de Justícia Jody Wilson-Raybould, la primera indígena en assumir aquest càrrec, ha trencat el seu silenci aquesta setmana, després de gairebé dos mesos des que va ser cessada del seu càrrec per Trudeau, i ha fet unes revelacions radioactives en la seva declaració pública davant de la Comissió de Justícia del Parlament canadenc.

Wilson-Raybould va detallar i documentar fins a deu reunions i deu trucades de telèfon, a més de correus electrònics i missatges de text, amb els quals Trudeau i els seus assessors més pròxims van intentar pressionar-la durant els últims mesos de l'any passat perquè aturés el procediment judicial obert contra l'empresa d'enginyeria SNC-Lavalin, amb seu a Mont-real. La fiscal va denunciar fins i tot les "amenaces velades" que va rebre de l'equip de Trudeau advertint-la que podria entrar en col·lisió amb el primer ministre.

L'empresa està acusada de pagar suborns de fins a 48 milions de dòlars a la família del dictador Muammar Al-Gaddaffi a Líbia entre els anys 2001 i 2011 per assegurar-se lucratius contractes al país. Si és declarada culpable, a l'empresa –que té 50.000 treballadors arreu del món i 3.500 al Quebec– se li prohibiria accedir a contractes federals durant una dècada.

En la seva compareixença parlamentària, Wilson-Raybould va explicar com des del gabinet de Trudeau s'insistia que continuar amb aquell procés judicial faria que l'empresa traslladés la seva seu fora del Canadà i que això no es podia permetre.

Fins i tot va detallar una entrevista amb el mateix Trudeau al seu despatx que no estava concertada per aquesta qüestió, però en la qual "el primer ministre va treure el tema immediatament". "Em va demanar que li donés un cop de mà per trobar una solució per a SNL dient que si no hi hauria molts llocs de treballs perduts i l'empresa marxaria de Mont-real", va explicar.

L'ex fiscal general s'hi hauria negat al·legant "el que diu la llei" i la seva "decisió presa de no interferir" en un procediment judicial obert, a la qual cosa el primer ministre Trudeau "va insistir en expressar les seves preocupacions". Un membre de l'equip de Trudeau present a la reunió va apuntar la "necessitat" que Wilson-Raybould imposés per al cas de l'empresa SNL "un acord de suspensió del processament" ('deferred prosecution agreement') i ella també s'hi va oposar.

"Em vaig dirigir al primer ministre mirant-lo als ulls i li vaig preguntar textualment: «¿Està vostè interferint políticament amb el meu rol de fiscal general? Li demano que no ho faci». Ell va respondre: «No, no, no, només vull buscar una solució»", va detallar.

Sigui com sigui, després de que Wilson-Raybould es mantingués ferma en la seva negativa a les peticions del gabinet de Trudeau per interferir en el cas de SNL, el 7 de gener del 2019, el primer ministre Trudeau va informar la llavors fiscal general que l'apartava del seu càrrec de ministra de Justícia i fiscal general del Canadà. La va nomenar llavors ministra de Veterans, un càrrec molt menor.

Quan van aparèixer les primeres informacions sobre l'escàndol a la premsa a principis de febrer, Wilson es va mantenir en silenci, però Trudeau va dir llavors que l'ex fiscal general estava d'acord amb ell en aquesta qüestió. Poc després, Wilson-Raybould va renunciar al seu nou càrrec. Preguntada sobre aquesta qüestió durant la seva compareixença, Wilson va explicar que havia acceptat el càrrec de ministra d'afers dels veterans perquè "confiava en Trudeau" i havia "cregut la seva paraula" quan li deia que el canvi de lloc era una simple remodelació del govern, però després va decidir deixar el seu nou càrrec "perquè ja no tenia la confiança per seure al voltant de la taula del gabinet" (o consell de ministres).

La comissió de Justícia del Parlament, liderada pel partit de Trudeau, es va veure forçada a convidar-la per testificar per l'escàndol generat al voltant del cas, i la declaració va tenir lloc dimecres passat. La seva coincidència en el temps amb la declaració que aquell mateix dia feia al Congrés dels Estats Units l'ex advocat de Donald Trump, Michael Cohen, va eclipsar les revelacions de l'ex fiscal general canadenca a la premsa internacional, però al Canadà la polèmica no ha fet més que créixer.

Dijous totes les portades de la premsa canadenca eren per a Wilson-Raybould. El primer ministre s'ha defensat dient que totes les seves converses amb ella van estar dins dels marges de la llei i de moment el seu partit, el Partit Liberal, ha tancat files amb ell. Però el cap de l'oposició ha demanat ja la seva dimissió, Andrew Scheer, ha demanat la seva dimissió i el comissionat d'ètica del país ha obert una investigació.