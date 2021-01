Trump perdona Steve Bannon, l'estrateg ultra que el va portar a la Casa Blanca

Unes hores abans que el demòcrata Joe Biden li agafi el relleu a la Casa Blanca, Donald Trump encara ha tingut temps aquesta matinada de perdonar el seu exassessor ultra, Steve Bannon, en una llista de 73 indults presidencials que inclou rapers, financers o excongressistes. El favor presidencial els evitarà entrar a presó o els commutarà les penes si estan complint sentència.

Bannon va ser director de Breitbart, un portal de notícies d'extrema dreta, i també ha sigut banquer i productor de documentals. Se'l considera un dels principals artífexs de la victòria de Trump a les presidencials del 2016. Bannon va convertir el mitjà creat pel periodista Andrew Breitbart en “la plataforma de la dreta alternativa”, un moviment impulsat per supremacistes blancs que s’oposen a la diversitat i a la immigració. El mateix Breitbart el va comparar amb la cineasta alemanya Leni Riefenstahl, autora dels films propagandístics dels nazis, pels seus documentals sobre el Tea Party.

Bannon només va durar uns mesos com a assessor a la Casa Blanca i Trump se'n va desfer. Després del seu acomiadament, l'agost del 2017, Bannon va fer unes declaracions explosives sobre Trump. El president nord-americà va respondre aleshores que l'exassessor havia "perdut el cap" després d'haver deixat l'administració. Malgrat el seu rellevant paper en l’ascens de Trump a la presidència, un dels fills del mandatari, Donald Trump Jr., va dir de Bannon: "No és un estrateg, és un oportunista". Bannon ha continuat donant suport a l'agenda i ara a la reelecció de Trump, així com a partits polítics d'extrema dreta a Europa, amb la plataforma The Movement, i es va felicitar dels resultats electorals de Vox a Espanya.

L'agitador va ser detingut l'agost passat acusat de frau per haver-se embutxacat més d'un milió de dòlars de la campanya de donacions per internet We build the wall [Nosaltres construïm el mur], que tenia com a objectiu recaptar fons per construir un mur entre els Estats Units i Mèxic. Ell en va ser un dels promotors. El judici està previst per al maig i el perdó presidencial només el blinda a nivell federal, però no davant els tribunals dels estats. El New York Times i la CNN expliquen que Trump ha dubtat fins a l'últim moment sobre si concedir-li el perdó per haver estafat els seus propis correligionaris. Tots dos han estat enfrontats públicament des de l'acomiadament de Bannon, que va criticar el president en un llibre.

Bannon ha sigut també objecte de la censura de Twitter, després d'haver instat a la decapitació d'Anthony Fauci –el responsable del control epidemiològic als Estats Units, que no ha dubtat a enfrontar-se amb el negacionisme de Trump sobre el covid-19– i també la del director de l'FBI, Christopher Wray.

Entre els beneficiaris del perdó de Trump també hi ha Elliott Broidy, un dels seus principals donants, condemnat per haver pressionat il·legalment el govern dels Estats Units perquè abandonés la investigació sobre un escàndol de corrupció a Malàisia i perquè deportés un milionari xinès exiliat. A la llista també hi ha Ken Kurson, un amic del gendre de Trump, Jared Kushner, que a l'octubre va ser acusat per ciberassetjament a la seva exdona.

L'encara president dels Estats Units també ha deslliurat d'entrar a la presó un enginyer de Google sentenciat per haver robat informació privada sobre la conducció autònoma a la companyia poc abans de marxar a treballar a Uber. Aquest enginyer, Anthony Levandowski, va ser condemnat a una pena de 18 mesos després de declarar-se culpable dels càrrecs, però encara no havia entrat a presó a l'espera que millorés la situació amb el covid-19. La Casa Blanca ha justificat la decisió definint Levandowski com un “emprenedor americà que va liderar els esforços de Google per desenvolupar la tecnologia de conducció autònoma”. En el document afirmen, a més, que ja “ha pagat un significant preu per les seves accions” i que els seus plans són “dedicar el seu talent a avançar en pro del bé públic”.

Els rapers Lil Wayne i Kodak Black –processats per vulnerar les lleis de control d'armes– i l'exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick –que compleix una pena de 28 anys per corrupció– també han estat perdonats per Trump.

Sense autoindult

Finalment, Trump no s'ha autoperdonat i se'l podrà jutjar tant pels seus negocis durant la presidència com per haver intentat bloquejar el resultat de les eleccions del novembre o les seves crides a les protestes que van acabar amb l'assalt al Capitoli, per les quals s'ha obert un segon impeachment al Senat que si finalment s'aprova li impedirà presentar-se a les presidencials del 2024. Tampoc ha indultat membres de la seva família ni Rudolph Giuliani, el seu advocat personal, de qui s'ha distanciat.

També s'havia especulat amb l'indult del fundador de Wikileaks, Julian Assange, que no s'ha concretat. No es descarta, però, que Trump ordeni perdons "secrets", en la mesura que hi ha forats a la Constitució dels Estats Units que permeten indults sense haver de passar pel Congrés ni fer-se públics. Trump ja havia perdonat abans altres exassessors, com Michael Flynn, Roger Stone, George Papadopoulos i Paul Manafort, tots ells condemnats per la trama russa sobre les eleccions presidencials del 2016, així com Charles Kushner, el pare del seu gendre i assessor Jared.

Aquest dimecres Trump té previst volar a Florida i no assistirà a la cerimònia de presa de possessió de Joe Biden.