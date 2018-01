Trump: “Steve Bannon ha perdut el cap”

La sagrada família. Donald Trump ha tornat a marcar amb línia vermella la seva família i no ha perdonat al seu excap d’estratègia, Steve Bannon, que s’hagi atrevit a criticar el seu primogènit en un llibre que es publicarà aviat. Punt final a una relació que va començar durant la campanya i que va acostar Trump als sectors ultranacionalistes, antiimmigració i supremacistes blancs. “Steve Bannon no té res a veure amb mi ni amb la meva presidència”, es va despatxar un Trump que, fidel al seu estil, no va escatimar en atacs. “Quan va ser acomiadat, no només va perdre la feina, va perdre el cap”, va afirmar el president en un comunicat molt dur difós per la Casa Blanca poc després que el britànic The Guardian filtrés un capítol del llibre signat per Michael Wolff en què Banon titlla de “traïdora” i “antipatriota” la decisió -coneguda- de Donald Trump Jr. de reunir-se el juny del 2016 amb l’advocada russa Natalia Veselnitskaya, en plena crisi sobre la suposada ingerència del Kremlin

A l’agost, Trump va prescindir -sense donar explicacions dels motius- dels serveis de Bannon, un populista que havia sigut director de la web ultraconservadora Breitbart News. Bannon va animar el president a abandonar l’Acord de París pel canvi climàtic i les mesures per vetar l’entrada de migrants d’alguns països de majoria musulmana. En el seu comunicat, el president va minimitzar el paper jugat per Bannon en la seva “victòria històrica” i, per contra, l’hi atribueix tota la responsabilitat en la derrota del candidat republicà d’Alabama, Roy Moore. A més, li retreu que filtri informació “falsa als mitjans de comunicació per semblar més important del que era”, l’únic mèrit que li reconeix. “Ara que va pel seu compte, l’Steve està aprenent que guanyar no és tan fàcil com faig que sembli”, va indicar Trump, que retreu l’exestrateg de “fingir” haver tingut influència sobre ell, quan en realitat “poques vegades” van mantenir una reunió tots dos sols.

Un cop Bannon va deixar la Casa Blanca s’havia mantingut en una bona sintonia i el president l’havia defensat. Però a Trump ja no li va agradar que la revista Vanity Fair li dediqués un extens perfil en què Bannon treia pit de tenir “poder” i va desprestigiar el paper jugat en diferents crisis per la filla del president, Ivanka Trump, i pel gendre, Jared Kushner, als quals anomena els demòcrates. El president s’ha mostrat intransigent amb qui ataca els seus. Ho va fer amb Chelsea, la filla del president Bill Clinton, que va qüestionar, precisament, la presència d’Ivanka, nomenada assessora especial de la Casa Blanca, a la cimera del G-20. I ho va tornar a fer quan va dir que la cadena de luxe Nordstrom havia donat un tracte “injust” a Ivanka per haver deixat de vendre la seva marca de roba.