Trump declararà una emergència nacional per construir el seu mur a la frontera

260x366 Trump declararà emergència nacional per construir el seu mur a la frontera / Reuters Trump declararà emergència nacional per construir el seu mur a la frontera / Reuters

El president dels Estats Units, Donald Trump, declararà finalment una emergència nacional a la frontera amb Mèxit per tal de poder utilitzar fons militars per construir el seu mur.

Així ho ha anunciat aquest dijous el portaveu dels republicans al Senat, Mitch McConnel, que ha explicat també que el president signarà un acord de pressupostos tancat pels republicans i els demòcrates al Congrés per tal d'evitar un tancament del govern, que s'hauria produit divendres a mitjanit si no s'hagués pogut arribar a un consens.

L'acord bipartidista, però, no inclou els 5.700 milions que Trump reclamava per construïr el mur a la frontera, i que bloquejaven de fet l'acord entre els dos partits. Així doncs, Trump signarà un acord que no contè el que demanava però alhora declararà una emergència nacional per poder obtenir aquests diners per una altra via.

"Jo li he indicat al president que donaré suport a la declaració d'emergència nacional", va dir també McConnel.