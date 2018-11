Trump difon un polèmic vídeo contra els immigrants

El president nord-americà, Donald Trump, ha difós aquest dijous un polèmic vídeo a través de Twitter en què acusa els demòcrates de permetre l’entrada indiscriminada d’immigrants als Estats Units, quan només falten quatre dies per a la celebració de les decisives eleccions legislatives als Estats Units i diverses caravanes de migrants avancen per Mèxic en direcció a la frontera nord-americana.

En concret, el vídeo fa referència al cas del mexicà Luis Bracamontes, que va ser deportat al seu país d’origen però després va tornar als Estats Units i va matar dos policies nord-americans. “L’immigrant il·legal Luis Bracamontes va matar la nostra gent!”, comença dient el vídeo, amb una música apocalíptica i mostrant imatges de Bracamontes somrient durant el judici que es va celebrar contra ell, i vanagloriant-se de l’assassinat comès.

El vídeo també mostra imatges de les actuals caravanes de migrants que es dirigeixen als Estats Units i adverteix: “Els demòcrates el van deixar entrar [a Bracamontes] al nostre país. Els demòcrates van permetre que s’hi quedés. A qui més deixaran entrar els demòcrates? El president Donald Trump i els republicans estan fent Amèrica segura una altra vegada”.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G