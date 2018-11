Trump planteja que l'exèrcit respondrà amb bales si els migrants de la caravana tiren pedres

Bales contra pedres. És la consigna que ha llançat el president Donald Trump en la recta final de la campanya de la meitat de mandat de dimarts vinent per intentar aturar la caravana de migrants que recorre actualment Mèxic per arribar als Estats Units. En un acte electoral, Trump ha tornat a agafar la immigració com el gran tema, tornant a recórrer al missatge de la por contra els milers de centreamericans que busquen una nova oportunitat per fugir de la violència descontrolada i la misèria dels seus països. El president ha assegurat que les tropes militars que ja ha desplegat al voltant del mur amb la frontera mexicana tindran el permís presidencial per obrir foc real si se senten atacats, encara que sigui "amb una pedra" pels migrants. "Si algú llança pedres o roques se'ls podrà disparar, perquè si et llancen una pedra a la cara ...", ha apuntat Trump.

El president torna a carregar contra els migrants, als quals ja ha qualificat de delinqüents i violadors, i els ha acusat de "passar per sobre" de la policia de Mèxic i fins i tot de ferir militars desplegats a la frontera per impedir l'entrada de la caravana. Tot i que el passat 19 d'octubre sis policies van patir ferides i es van produir aldarulls i llançament de pedres i petards al pas per la multitudinària caravana, finalment va quedar clar que els atacs havien estat perpetrats per "persones alienes a la pròpia caravana".

540x306 Una nena banya Dylan Gael, de 10 mesos, en un camp improvisat de Mèxic on ha parat la caravana de migrants / HANNAH MCKAY / REUTERS Una nena banya Dylan Gael, de 10 mesos, en un camp improvisat de Mèxic on ha parat la caravana de migrants / HANNAH MCKAY / REUTERS

Les paraules de Trump es produeixen dies després que el govern de la Casa Blanca anunciés l'enviament de 5.239 soldats regulars al límit amb el seu veí del sud; una xifra que, pot arribar fins als 15.000 militars, segons ha dit el propi president. "Fins i tot Mèxic va dir que era gent dura [els migrants]. No els volen al seu país", ha intentat així justificar Trump la seva mà dura contra el col·lectiu, de qui ha qüestionat que s'exilien per por, ja que, ha subratllat, les autoritats mexicanes els havien ofert "asil i treball" i l'havien rebutjat.