Tusk demana als membres de la UE que concedeixin una pròrroga llarga al Regne Unit

La data límit perquè el Regne Unit abandoni la UE s'havia fixat des de fa dos anys en el 29 de març del 2019. Però quan falten dues setmanes, les coses s'han complicat tant que un ajornament és pràcticament inevitable. Després que ahir la Cambra dels Comuns votés en contra "sota qualsevol circumstància" de marxar de la UE el 29 de març sense acord, aquest dijous tornen a votar sobre quina pròrroga sol·licitar, i la UE també ha de decidir si està disposada a concedir-li més temps. Després de mesos d'unitat inqüestionable, sobre aquesta qüestió hi ha un cert debat. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha piulat aquest matí que la seva proposta als 27 estats membres és que "estiguin oberts a una pròrroga llarga si el Regne Unit necessita repensar la seva estratègia del Brexit i construir consens".

During my consultations ahead of #EUCO, I will appeal to the EU27 to be open to a long extension if the UK finds it necessary to rethink its #Brexit strategy and build consensus around it. — Donald Tusk (@eucopresident) March 14, 2019

Tusk fa aquesta apel·lació una setmana abans que els responsables dels estats de la UE es reuneixin a Brussel·les en el Consell Europeu que haurà de fer front a la petició del Regne Unit si així ho vota aquest dijous la Cambra dels Comuns. Però hi ha diverses veus. Ahir al Parlament Europeu l'eurodiputat liberal a càrrec del Brexit, Guy Verhofstad, es declarava absolutament contrari a qualsevol pròrroga, ni tan sols de 24 hores. Per a l'europarlamentari, no val la pena donar més temps al Regne Unit si els britànics no tenen res clar.

En una posició similar es va situar el líder dels populars al Parlament Europeu, Manfred Weber, que va qualificar el resultat de la primera votació de "desastre". Weber va assegurar que "el més lògic" seria tornar a preguntar als ciutadans britànics què volen. I justament al voltant d'aquesta possibilitat és, doncs, on sí que hi hauria consens entre els líders europeus per concedir una pròrroga més extensa al Regne Unit. "Per al PPE és evident que no hi ha cap justificació ni per a un sol dia d'ampliació si per la part britànica no expliquen què volen fer", va sentenciar.



Per la banda dels socialistes, Udo Bullmann també és partidari que el Regne Unit convoqui un altre referèndum. "Torni a deixar la decisió en mans dels ciutadans", va recomanar a May en vista del bloqueig a Westminster.

Una de les veus més autoritzades en aquest debat és la del negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, que en el debat d'ahir també va deixar clar que per concedir un ajornament s'havia de saber "per a què". Fonts europees consideren que un ajornament curt fins abans de les eleccions europees seria inútil perquè sembla impossible que en aquest període els Comuns puguin aprovar el text de l'acord. Per això suggereixen que les úniques opcions possibles són les d'un ajornament més llarg que permeti al Regne Unit convocar un nou referèndum o bé unes noves eleccions. Encara hi hauria una altra opció que des de Brussel·les es repeteix contínuament: que el Regne Unit retiri la petició de sortir de la UE.