Twitter marca una piulada de Trump com a vídeo "manipulat"

Twitter ha tornat a assenyalar una piulada del president dels Estats Units, Donald Trump, i aquest cop la marca com a "vídeo manipulat". En la piulada no hi ha res escrit: només hi apareix un vídeo que es presenta com si fos una notícia de la CNN, en què es veu un nen negre d'uns dos anys corrent davant d'un altre nen blanc de la mateixa edat, que corre darrere seu, amb el titular "Nen petit que fuig d'un nadó racista". Tot seguit el vídeo mostra les imatges "del que va passar en realitat" i es veuen els dos nens petits que corren l'un cap a l'altre, s'abracen i comencen a córrer un altre cop per jugar, de manera que es genera la imatge del nen negre corrent davant de l'altre. El vídeo acaba amb la inscripció: "Amèrica no és el problema, ho són les fake news".

Twitter ha decidit marcar aquest tuit com a "manipulat", en tant que no és una notícia real de la CNN, seguint així amb la política encetada fa menys d'un mes, quan va començar a marcar piulades de Trump com a "desinformació" o fins i tot alertes sobre missatges que "glorifiquen la violència" en algunes de les seves piulades sobre les protestes antiracistes de les últimes setmanes.

El moviment de la xarxa social va portar Trump a signar immediatament una ordre executiva que eliminava algunes de les proteccions legals de xarxes socials com Twitter o Facebook.

També la plataforma de Mark Zuckerberg ha fet alguns moviments en les últimes setmanes per assenyalar missatges del president. Aquest mateix dijous ha eliminat la imatge que acompanyava un anunci de la campanya de reelecció de Trump en què apareixia un triangle vermell invertit, símbol que portaven alguns presoners en els camps de concentració nazis. L'anunci del president acusa "grups d'extrema dreta" de generar el caos i demana declarar antifa (organitzacions antifeixistes) com a "organitzacions terroristes". L'anunci en sí no ha sigut eliminat, però sí la imatge d'un triangle invertit vermell amb contorn negre que l'acompanyava.