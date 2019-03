Els estats de la UE bloquegen la llista negra de països amb alt risc de blanqueig que inclou l'Aràbia Saudita

La Comissió Europea va proposar fa dues setmanes la creació d'una llista negra de 23 països que considera amb alt risc de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme en què s'inclou l'Aràbia Saudita i Panamà. Però la influència de la rica monarquia saudita i la d'altres territoris de l'òrbita nord-americana han frenat la iniciativa. Com han avançat aquest divendres mitjans com ara el 'Financial Times' i Reuters i han confirmat a l'ARA fonts diplomàtiques i comunitàries, 27 dels 28 estats membres de la Unió s'oposen a l'aprovació d'aquest llistat i han presentat objeccions. Només Bèlgica, que té el govern en funcions no ha presentat al·legacions.

L'argument principal és que el procés d'elaboració de la llista no va ser prou transparent, com ja va argumentar Espanya quan la Comissió va anunciar la mesura. L'executiu europeu, però, assegura que el procés va ser del tot transparent i que es va fer amb tota la col·laboració i cooperació amb els estats membres i, fins i tot, consultant els països inclosos a la llista. El Consell Europeu, és a dir els representants dels 28 estats membres han de prendre un posicionament oficial el dia 7 de març. Si no es desencalla el procés, la Comissió hauria de presentar una altra proposta

La publicació de la llista no tenia cap més transcendència que el fet de servir com un "avís" per als països i entitats financeres perquè tinguin una cura especial a l'hora de fer transaccions econòmiques amb els països assenyalats. Tot i això, va despertar reticències a l'Aràbia Saudita, que, segons Reuters, ha fet pressió els últims dies fins a aconseguir el bloqueig. L'agència explica que el rei saudita Salman va enviar cartes a tots els líders europeus per urgir-los reconsiderar la inclusió de Riad a la llista perquè "perjudicarà la reputació i crearà dificultats per als fluxos comercials i d'inversió entre l'Àrabia Saudita i la Unió Europea". A més, segons el 'Financial Times' els diplomàtics saudites van fer explicites les seves preocupacions sobre la qüestió en la cimera que va tenir lloc aquest cap de setmana a Xarm al-Xeikh.

El llistat incloïa estats com ara Guam, Puerto Rico, les Illes Verges i la Samoa Americana (tots territoris sota l'òrbita dels Estats Units) i que també haurien despertat reticències. En el cas d'Espanya, però, el problema, a banda de la falta de transparència del procés, és Panamà. Fonts de la diplomàcia espanyola asseguren que no té res a veure amb la inclusió de l'Aràbia Saudita sinó amb el fet que Panamà (que està en procés d'adaptar-se als últims requeriments internacionals) hagi estat inclòs al document.

L'eurodiputat de Catalunya en Comú Ernest Urtasun critica la "falta de valentia" dels països de la UE en un tema "tan sensible" com és la prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme i creu que els estats han optat per "mantenir les bones relacions diplomàtiques i comercials amb països que no respecten els drets humans i que permeten el finançament d'activitats criminals".