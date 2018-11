La UE ignora les dimissions a Londres: "El nostre soci negociador és May"

Brussel·les no es mou del camí fixat. Ni tan sols després de quatre càrrecs dimitits al govern britànic, la Comissió Europea es nega a explicar què passarà si May cau o si l'acord no passa el filtre del Parlament britànic. El portaveu de la Comissió Europea ha insistit que no comentaria cap dels "afers interns" que estan tenint lloc al Regne Unit i s'ha limitat a assegurar que Theresa May és "el seu soci negociador", un missatge que deixa encara més clar que el principal negociador del Brexit per la part britànica, Dominic Ray, no estava d'acord amb el text que ahir la 'premier' britànica va sortir a ratificar.

"Tenim un acord sobre la taula, hi ha una seqüència dels fets que hem de seguir i tenim tota l'atenció i esforços centrats en això", ha dit el portaveu de la Comissió, Margaritis Schinas, aquest dijous, esquivant les diverses preguntes sobre què passarà amb tot el procés que ha començat per ratificar el document. Aquest matí a primera hora el president del Consell Europeu, Donald Tusk, compareixia per convocar la cimera de caps d'estat i de govern el pròxim 25 de novembre i per demanar als membres de la UE que ratifiquin l'acord. Fins i tot plegat avança com està previst, els terminis són justos i, per això, qualsevol entrebanc en les converses posa en perill la sortida amb acord.

Cal tenir en compte, però, que l'esborrany pactat ahir preveu que el Regne Unit no pugui sortir de la Unió Europea sense acord. En el text pactat ahir (i d'aquí les oposicions al govern de May) es preveu que si quan s'acosti el final del període de transició (finals del 2020) no hi ha un acord sobre la relació futura, el Regne Unit i la UE hauran de mantenir la unió duanera que es mantindrà durant el període de transició i que té com a principal objectiu evitar la frontera amb Irlanda del Nord, però també evitar perjudicis comercials.

Però precisament perquè el Regne Unit hi guanya poc, hi ha sobre la taula la possibilitat (que la Comissió no vol preveure) que el Parlament britànic ho tombi o, fins i tot, que caigui el govern de May. Queden obertes, doncs, les incògnites sobre què passaria en aquests casos. ¿La Comissió Europea treballaria amb un eventual nou govern britànic sobre l'esborrany ja acordat? ¿S'hauria de tornar a començar a negociar un altre text? Des de Brussel·les, de moment, les veus oficials mantenen els ulls posats en May i la confiança que tot plegat tirarà endavant per poder segellar l'acord a finals de novembre. Però, per si de cas, Europa no ha deixat mai de preparar mesures de contingència per si s'arriba a l'escenari del no acord. En aquest cas s'ha decidit que, per exemple, britànics i europeus no necessitin visats per a viatges curts (inferiors a 90 dies).