May torna a marxar de Brussel·les amb les mans buides mentre la UE apunta a Corbyn

Queden menys de 40 dies pel Brexit i la història no deixa de repetir-se. La primera ministra britànica, Theresa May, arriba a la Comissió Europea per negociar sobre les condicions de la sortida del Regne Unit de la UE, es fa una fotografia amb el seu president, Jean-Claude Juncker, es tanquen en una reunió d'unes dues hores i en surten amb paraules constructives però sense solucions. Aquest dimecres s'ha repetit l'escena, aquesta vegada sense encaixada de mans i amb Juncker lluint una tirita a la galta que ha assegurat que no era fruit de les tensions de les negociacions amb el Brexit, sinó que s'havia tallat afeintant-se per primera vegada en 15 anys. De la reunió, però, també n'han sortit sense acord i el rellotge continua corrent. Juncker ja avisaba abans d'entrar-hi que no esperava grans avenços. L'esperança la té posada en la reunió d'aquest dijous amb el laborista, Jeremy Corbyn.

Brussel·les està cansada de les anades i vingudes de Theresa May i per això es prepara des de fa setmanes per a l'escenari del no acord. Al mateix temps, però, vol evitar-lo a tota costa. La 'premier' britànica ha tornat a reactivar les converses amb Brussel·les amb la intenció d'obtenir canvis sobre el conegut com a 'backstop' per a la frontera amb Irlanda del Nord, la xarxa de seguretat que preveu que, en cas de no assolir-se un acord sobre les relacions comercials entre la UE i el Regne Unit després del Brexit, aquest es mantindria dins la Unió Duanera per evitar aixecar-hi una frontera física.

President @JunckerEU and Prime Minister @theresa_may met to take stock of their efforts to deliver the UK's orderly withdrawal from the EU.



Joint statement: https://t.co/NNds2o37MP #Brexit pic.twitter.com/Ap8J64O83F — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 20, 2019

Després d'una trobada que ha durat una mica més d'una hora, l'únic que ha sortit de la reunió ha estat un comunicat conjunt en què els dos líders s'asseguren compromesos a "explorar" quines garanties es poden donar sobre la temporalitat del 'backstop' i quines "opcions alterantives" es poden trobar per substituir aquest mecanisme de contingència un cop s'hagi produït el Brexit. L'esperança de la UE està posada en l'altra banda de la Cambra dels Comuns, en els laboristes que encapçala Jeremy Corbyn, que aquest dijous també serà a la capital belga. Brussel·les pressiona May perquè s'acosti a l'altra banda i aconsegueixi aprovar els textos de l'acord a canvi d'una relació futura més estreta que aconseguria el suport dels laboristes i que es menciona al comunicat conjunt d'aquest dimecres. May, però, s'hi mostra totalment contrària.

Barnier, Juncker i Tusk ho han dit ja en diverses ocasions. La UE insisteix perquè May trobi el suport dels laboristes a la Cambra dels Comuns a través de redactar una relació futura "més estreta" que no deixi el Regne Unit fora de la Unió Duanera. D'aquesta manera, els laboristes aprovarien l'acord de retirada i es desencallaria la situació. Les mateixes fonts diplomàtiques citades anteriorment insistien en aquesta direcció i recalcaven que prorrogar la data límit del Brexit si no és amb un horitzó clar com aquest acord amb els laboristes només prorrogaria la incertesa.

Per això, la UE només farà algun pas o concessió si té garanties que el Parlament Britànic les aprovarà. Brussel·les està disposada a fer nous aclariments sobre el 'backstop' , a trobar una fórmula que doni les garanties que May demana si un cop siguin concedides els Comuns ho ratifiquen. D'aquí que els laboristes hagin entrat de ple en les converses.

Una de les subtils novetats del comunicat, és que May dona "les gràcies" per la carta que Juncker i Tusk van signar com un compromís polític de la voluntat que el 'backstop' no s'hagi de fer servir i que, en tot cas sigui una solució temporal. Aquesta és l'única sortida que la UE ofereix a May, una nova declaració interpretativa dels textos que reforcin els preocupacions dels britànics sobre el mecanisme que preveu evitar la frontera física amb Irlanda sense deixar el Regne Unit atrapat en una Unió Duanera que rebutja. S'emplacen a tornar-se a reunir abans que s'acabi el mes de febrer i a continuar treballant de manera positiva.

"Hi ha nervis per la part britànica, no a la Unió", deien fonts diplomàtiques la setmana passada preveient una setmana de contactes permanents tant al més alt nivell com en clau tècnica. Brussel·les insisteix constantment en què arribar al 29 de març sense acord seria una catàstrofe però, al mateix temps, envia missatges de tranquil·litat, recordant que s'estan accelerant els preparatius de contingència i assegurant que els més perjudicats serien els britànics. En l'àmbit econòmic, a més, fonts del Banc Central Europeu apunten que l'impacte serà més intens en el sentiment econòmic que no en sectors concrets com ara el bancari que ja està sota control.

El Parlament Europeu rebutja que Gibraltar sigui una 'colònia' britànica

I una altra de les intrahistòries que es repeteix en l'embolic del Brexit és Gibraltar. Aquest dimecres les negociacions sobre els futur sistema de visats que s'estableixi entre la UE i el Regne Unit després del Brexit han quedat encallades perquè el Parlament Europeu rebutja que Gibraltar sigui referit als textos d'aquest futur acord com una "colònia britànica". Espanya va pressionar fa unes setmanes perquè el Consell Europeu (és a dir els 27 estats membres) incloguessin aquesta definició del Penyó al text que fixa que després del Brexit els britànics no necessitaran visats per entrar a la UE i viceversa per períodes inferiors a 90 dies.

Madrid va aconseguir el suport de la resta de països i el text va tirar endavant d'aquesta manera provocant malestar al Regne Unit. Però, com qualsevol de les iniciatives europees, ara ha de ser refrendada pel Parlament Europeu que, aquest dimecres, ho ha rebutjat de ple i ha impedit que aquesta mesura progressi. El Consell Europeu, durant la reunió, no ha cedit i ha tancat files amb la posició espanyola, tal i com confirmen fonts comunitàries.