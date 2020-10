"Volen que les dones de Polònia siguem incubadores humanes"

Polònia ha viscut aquest dijous una vaga feminista contra la decisió del Tribunal Constitucional de considerar la interrupció voluntària de l'embaràs en casos de malformacions fetals “incompatible” amb la Constitució del país. Quan entri en vigor, previsiblement a finals d'aquesta setmana, només es podrà avortar legalment en cas de violació, incest o si la vida de la gestant està en perill: el dret a l'avortament ha quedat pràcticament prohibit en un país membre de la UE. Entrevistem Krystyna Kacpura, directora de la Federació de Dones i Planificació Familiar, una de les veus més destacades del feminisme polonès.

Com valora el dictamen del Tribunal Constitucional?

És una sentència terrible, que atempta contra els drets humans bàsics. Una autèntica tragèdia per a les dones i les seves famílies: amenaça la salut de les dones i la seva vida. És un veredicte polític: estan prohibint a la pràctica l'avortament a Polònia i s'esperaven que, enmig de la pandèmia, ens quedaríem a casa. Però milers de dones joves, personal sanitari, homes, taxistes, professionals liberals... estem sortint al carrer des de fa una setmana per protestar. De fet, la sentència com a tal encara no s'ha fet pública, només es va anunciar dijous passat, i tenim l'esperança que ho aturarem. Alguns hospitals a Varsòvia continuen practicant avortaments, però en d'altres s'han cancel·lat les intervencions que ja s'havien programat. Amb la pandèmia la situació dels hospitals és complicada i hem hagut de posar en marxa una línia d'atenció telefònica ginecològica.

249x249 Krystyna Kacpura en una foto del seu arxiu personal / ARA Krystyna Kacpura en una foto del seu arxiu personal / ARA

Quines alternatives tindran les dones quan s'apliqui la sentència?

Les dones de les ciutats que tenen recursos aniran a avortar a l'estranger. Però què passarà a les zones rurals o en les comunitats més pobres? Acabaran fent avortaments clandestins sense cap garantia, i a les divuit setmanes d'embaràs és molt perillós si es fan servir mètodes no segurs i amb personal no qualificat. L'any passat es van fer 1.117 avortaments legals al país i el 98% eren a causa de malformació dels fetus. Hi ha un enorme estigma sobre l'avortament a casa nostra. Ens fa por també que es deixin de fer ecografies i proves prenatals.

Les mobilitzacions han sigut molt importants aquesta setmana.

Sortim al carrer cada dia i a gairebé totes les ciutats: els últims dies hem fet tres-centes manifestacions a tot el país. Per això s'ha convocat la vaga general de dones, que està sent important: molts diaris han sortit amb pàgines en blanc perquè les periodistes també s'hi han sumat. I divendres hem convocat una gran manifestació a Varsòvia.

Aquest estiu el govern ultraconservador del Partit Llei i Justícia anunciava també que es retiraria del Conveni d’Istanbul, el tractat internacional per combatre la violència contra les dones.

Si, també han dit que és contrari a la Constitució. No sabem quan ho faran. A les dones de Polònia ens estan negant els drets humans més bàsics: el dret a la salut, el dret a la privacitat, el dret a la integritat física... Ens tracten com si fóssim incubadores humanes: no podem decidir sobre els nostres cossos ni sobre les nostres vides. És una discriminació institucional. Volen fer de Polònia un exemple per a tot Europa i per a tot el món d'un país catòlic i patriarcal, amb les dones tancades a casa. Volen excloure la dona de la política, de la vida professional... de tot arreu. Diuen que volen recuperar els valors "tradicionals".

Com és ser activista feminista a Polònia?

No és fàcil perquè ens ataquen, ens retiren les subvencions, ens assetgen... però continuem lluitant. I necessitem tota la solidaritat de les nostres companyes d'arreu d'Europa i del món.