10 detinguts per l'assassinat de la periodista de Malta

La policia maltesa ha arrestat aquest dilluns 10 sospitosos en l'assassinat de la periodista Daphne Caruana Galizia en un cotxe bomba. El primer ministre, Joseph Muscat, ha explicat que tots els sospitosos són de nacionals maltesos i la majoria tenen antecedents penals, però no ha donat més detalls. La policia té ara 48 hores per interrogar el grup. En un principi Muscat havia informat de vuit detinguts però a través del seu compte de Twitter n'ha afegit altres dues detencions i ha detallat que la investigació continua activa.

An additional 2 persons have been apprehended in #DaphneCaruanaGalizia murder probe, bringing total to 10 arrests. Authorities have all areas of interest under control since early this morning and searches are underway.