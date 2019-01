Xi Jinping amenaça d'usar la "força" contra els independentistes de Taiwan

El president de la Xina, Xi Jinping, ha assegurat aquest dimecres que el seu país podria utilitzar la força per aconseguir la reunificació amb Taiwan. "No prometem renunciar a l'ús de la força i ens reservem l'opció de prendre totes les mesures necessàries", ha avisat el mandatari xinès, que ha matisat que la força aniria dirigida contra forces i interferències externes i contra "els pocs separatistes" de l'illa i la seva activitat.

"Els xinesos no lluiten contra els xinesos, però sí contra agents externs i separatistes", ha reiterat Xi durant un discurs per commemorar el quarantè aniversari de la 'Carta als compatriotes de Taiwan', en què, com ja és costum, ha insistit en la idea d'una Xina unida: "La Xina ha de ser i serà reunificada".

Malgrat això, al llarg de la compareixença al Gran Palau del Poble de Pequín, recollida per l'agència estatal de notícies Xinhua, Xi també ha fet referència a arribar a aquesta reunificació de manera pacífica, cosa que, segons el seu punt de vista, "és la millor solució per als compatriotes dels dos bàndols, i també per a la nació xinesa".

En aquest sentit, el líder xinès ha indicat que el país asiàtic està "disposat a crear un espai ampli per aconseguir la reunificació pacífica, però no permetrà de cap manera l'activitat separatista".

Discurs innegociable

Com en altres ocasions, el president del gegant asiàtic ha repetit que Taiwan forma part de la mateixa família xinesa i que el seu "absurd intent d'independència" és un "corrent advers de la història i un carreró sense sortida".

Els taiwanesos "han d'entendre que la independència només portarà dificultats", ha assegurat Xi, que ha afirmat que Pequín mai acceptarà qualsevol mena d'activitat o actitud que promogui la independència de Taiwan.

De fet, al llarg del 2018 la pressió xinesa sobre Taiwan, una illa separada de la Xina i en conflicte amb Pequín des de la dècada dels 50, va augmentar arran dels intents taiwanesos de participar en organismes internacionals. Des de Taiwan veuen clau el suport internacional per aconseguir la seva sobirania.