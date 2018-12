La Xina arresta un tercer ciutadà canadenc

La Xina ha detingut aquest dimecres un tercer ciutadà canadenc en ple conflicte entre el país asiàtic i el nord-americà arran de l'arrest de Meng Wanzhou, la directora financera de la multinacional Huawei, fa dues setmanes a la ciutat canadenca de Vancouver. De moment les autoritats del Canadà no han detallat la identitat del nou detingut i només han afirmat que "el personal consular està assistint la família [del detingut]".

El fet que les autoritats xineses hagin detingut dos ciutadans canadencs durant aquest últim mes fa pensar que aquest nou arrest podria estar vinculat també al conflicte diplomàtic entre els dos països. No obstant això, fonts del ministeri d'Exteriors d'Ottawa han afirmat que "no hi ha cap motiu per relacionar" l'última detenció amb la de l'exdiplomàtic canadenc Michael Kovrig i amb la de l'empresari Michael Spavor, arrestats a la Xina la setmana passada. Spavor és un els pocs occidentals que ha conegut personalment l'actual líder nord-coreà, Kim Jong-un.

Tant Kovrig com Spavor han estat acusats a la Xina d'atemptar contra la seguretat nacional, tot i que diversos experts creuen que es tracta d'un acte de venjança de Pequín a Ottawa, després que la directora del gegant asiàtic fos retinguda per les autoritats de Vancouver a petició dels Estats Units. De fet, Pequín, va amenaçar de "greus conseqüències" per al Canadà si la seva ciutadana no era alliberada.

Un jutge canadenc va atorgar fa una setmana la llibertat sota fiança a Meng Wanzhou, mentre l'executiva xinesa espera la resolució de la petició d'extradició presentada pels Estats Units. La directiva és acusada per les autoritats nord-americanes de frau per haver violat les sancions comercials imposades pels Estats Units a l'Iran. L'empresària xinesa nega aquestes imputacions.