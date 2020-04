La Xina informa del primer dia sense morts per covid-19 des del gener

La Xina ha informat aquest dimarts que no s'ha registrat cap mort per coronavirus al país en les últimes 24 hores. És el primer cop que això passa des del gener, i segueix la tendència a la baixa en les dades oficials xineses de la pandèmia de l'últim mes, a mesura que el gegant asiàtic intenta recuperar la normalitat a poc a poc. La Comissió Nacional de Salut de la Xina ha informat aquest dimarts de 32 nous contagis que eleven el total del país a 81.740, mentre que el balanç de morts es manté en 3.331.

Malgrat els dubtes expressats –fins i tot pels serveis secrets nord-americans– respecte de les dades oficials xineses, el país comença a reprendre l'activitat i aquests dies marxaven de Wuhan, epicentre de la pandèmia, desenes de metges i infermeres que havien arribat des d'altres racons de la Xina per ajudar a combatre el coronavirus. No obstant, la setmana passada el cap del Partit Comunista a Wuhan va demanar encara a la població de la localitat que tornès a confinar-se a casa seva per por que hi hagués un rebrot.

El primer dia sense morts a la Xina arriba, però, quan a Europa i els Estats Units les dades continuen escalant la corba ascendent. El balanç de morts a França, per exemple, va pujar un 10% dilluns i el total de morts es va elevar a 8.926 amb 98.900 casos, fet que va situar el país com el cinquè del món en nombre de casos però el quart en nombre de morts. Alemanya, que el supera en contagis registrats amb 103.375 positius, ha registrat fins ara 1.810 morts, una xifra comparativament baixa.

Els Estats Units, que continua sent el país més afectat per la pandèmia, ha superat ja els 10.000 morts, amb 10.989 fins aquest dimarts al matí, i té ja uns 370.000 positius. Les autoritats adverteixen la població que es prepari per "al pitjor moment de les seves vides" i comparen la situació amb Pearl Harbor o amb l'11 de setembre del 2001.

Itàlia, però, continua sent el país amb més morts per coronavirus, amb 16.523 víctimes, tot i ser el tercer en nombre de contagis registrats, amb 132.547, per darrere dels Estats Units i Espanya.

Rússia també ha registrat un miler de casos nous en un sol dia, la pujada més gran des de l'inici de la pandèmia, tot i que encara té poc més de 6.000 casos i 47 morts.

A Noruega, en canvi, les autoritats donaven aquest dimarts l'epidèmia "sota control" al comprovar, deien, que els casos positius contagien ara una mitjana de 0,7 persones, mentre que a l'inici del brot en contagiaven unes 2,5. Al país tenen uns 5.800 casos i 76 morts.

Tot i així, el primer país europeu que aixecarà el confinament podria ser Àustria, que –amb 12.300 casos i 220 morts– deia aquest dilluns que manté els plans per reobrir els comerços no essencials el 14 d'abril, com a inici d'una tornada gradual a la normalitat. També Dinamarca té plans per aixecar a poc a poc el confinament a partir del 15 d'abril.