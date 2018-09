L'acusadora de Kavanaugh diu haver patit "claustrofòbia i estrès posttraumàtic" a causa de l'atac

Christine Blasey Ford, la primera dona que va acusar d'abús sexual el candidat a jutge del Tribunal Suprem, Brett Michael Kavanaugh, ha relatat aquest dijous al Congrés dels EUA l'assalt que va patir quan tots dos eren adolescents i ha assegurat que aquells fets van tenir un gran impacte en la seva vida i que li van generar fins i tot "ansietat, fòbies i símptomes d'estrès posttraumàtic", amb episodis de "claustrofòbia".

"L'assalt de Brett [Kavanaugh] va alterar dràsticament la meva vida. Durant molt de temps vaig estar massa espantada o avergonyida per explicar-ho a ningú" i "em vaig convèncer a mi mateixa que com que no m'havia violat podia seguir endavant i fer veure que no havia passat res", ha explicat.

Ford ha assegurat que la "motivació" que l'ha portat a fer públic el cas és la convicció que era el seu "deure cívic" i que tenia l'obligació de "proporcionar els fets sobre com les accions de Kavanaugh han perjudicat" la seva vida a l'hora de prendre una decisió sobre la seva candidatura a jutge del Tribunal Suprem, un càrrec que és vitalici i que ostenta un gran poder de decisió sobre la jurisprudència i la legislació del país.

Responent les preguntes dels representants polítics, Ford ha assegurat que ella no anava beguda aquella nit, però sí que hi anaven Kavanaugh i un segon assaltant, Mark Judge, i que no té cap mena de dubte sobre la identitat del seu principal assaltant, Brett Kavanaugh.

Aquella nit, en una casa propera al club de natació que els joves adolescents freqüentaven, es va improvisar una "reunió" que semblava destinada a acabar en festa, però a la qual Kavanaugh i Judge ja van arribar "molt beguts". En un moment donat, quan ella va voler pujar al segon pis per anar al lavabo, quan va arribar a dalt de les escales "algú" li va donar una empenta per fer-la entrar en una de les habitacions i va tancar la porta darrera seu.

Llavors va veure que els joves que l'havien tancat eren Kavanaugh i Judge, que van apujar el volum de la música dintre de l'habitació. Kavanaugh la va llançar sobre el llit i se li va abraonar a sobre, segons el relat de l'avui professora de psicologia de la Universitat de Palo Alto.

"Brett em va grapejar i va intentar treure'm la roba. Li va costar molt perquè anava molt begut i perquè jo portava un banyador d'una sola peça a sota de la roba. Em pensava que m'anava a violar. Vaig intentar cridar i quan ho vaig fer Brett em va tapar la boca amb la mà per fer-me callar. Això va ser el que em va aterrir i em va impactar més. Jo no podia respirar i vaig pensar que Brett estava a punt de matar-me sense voler", ha relatat Ford al Congrés.

Quan Kavanaugh va sortir de sobre seu, ella es va escapar corrents i es va ficar al lavabo que hi havia a l'altra banda del passadís, on es va tancar i va sentir que els dos atacants sortien de l'habitació i tornaven a baixar al pis de baix "rient". De fet, quan se li ha preguntat quin era el seu record més viu de l'atac, Ford ha contestat que era "el riure fort" dels dos amics durant tota l'estona. "Reien molt i semblava que s'ho estaven passant molt bé tots dos", ha relatat.