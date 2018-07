L'advocat de Trump el va gravar parlant de pagaments a l'exmodel de Playboy

Michael Cohen, advocat del president dels EUA, Donald Trump, suposadament va gravar una conversa dies abans de les eleccions en què tots dos parlaven sobre pagaments a una exmodel de Playboy que deia haver tingut una aventura amb el mandatari, segons publica aquest divendres el ' New York Times'.



El rotatiu cita advocats i altres fonts familiaritzades amb la gravació, decomissada per l'FBI durant un registre a l'oficina de Cohen, a qui investiguen per la seva implicació en pagaments a dones amb l'objectiu de silenciar notícies potencialment perjudicials per a Trump abans de les eleccions del 2016.

La investigació criminal federal busca aclarir si els pagaments van violar les lleis de finançament de les campanyes electorals, i durant el registre fet a l'abril l'FBI va requisar diversos documents que acreditaven una transferència de 130.000 dòlars de l'advocat de Trump a la actriu porno Stormy Daniels.

Segons el 'New York Times', en aquella batuda els agents també van trobar documents vinculats a dues dones més, una d'elles Karen McDougal, una exmodel de Playboy que va afirmar que havia tingut una relació íntima d'un any amb Trump el 2006 i que ara ha sigut identificada com la dona de la gravació.