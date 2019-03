“Sentim tot un poble donant-se la mà”

Després del pas del cicló Idai, tot un país està mobilitzat davant de la que es considera la pitjor catàstrofe natural en molt de temps, amb conseqüències tan devastadores com inquantificables. I això tot just acaba de començar. Les informacions avançades pels governs afectats parlen de 300 morts -98 a Moçambic, 89 a Zimbàbue i 113 a Malawi-. No obstant, aquestes xifres són irrisòries i aniran creixent. A Moçambic, el president Filipe Nyussi ja va parlar de 1.000 morts i, segons l’ONU, hi ha més de 100.000 persones amb greus problemes de supervivència.

La destrucció és de tal magnitud que impossibilita el transport terrestre. L’aeroport de Beira -segona ciutat del país, de mig milió d’habitants- va estar tancat fins diumenge. Beira exemplifica la voracitat de l’ Idai. La Creu Roja estima que aproximadament un 90% de la ciutat pot haver quedat destruïda, i està sense xarxa elèctrica i de telefonia, amb l’accés per carretera tallat, sense aigua potable, ni aliments ni béns de consum bàsic. Tot això dificulta extremadament les tasques de salvament i atenció als milers de persones que encara estan en situació de risc.

Destrucció de magatzems

L’Institut Nacional de Gestió de Calamitats (INGC) ha de fer front a dificultats afegides. El seu portaveu, Paulo Tomás, va informar que els “magatzems estan destruïts” i afegia que “hi ha necessitat de fer arribar aliments per via aèria. Hi ha dificultats també en la comunicació amb alguns punts”.

Davant d’aquesta situació, el poble moçambiquès està responent d’una manera que no s’havia vist mai. Tot i que Moçambic és un país propens als desastres naturals, la població local assegura que no recorda una mobilització social com la que s’està donant aquests dies després del pas del cicló. La solidaritat, les campanyes i les accions d’ajuda, per petites que siguin, provenen de tots els punts del país i de tota la ciutadania, independentment de la seva capacitat econòmica. Hi ha donacions d’una samarreta o d’un parell de sabates. Com afirma un voluntari, “se sent que hi ha tot un poble donant-se la mà”. Les xarxes socials van plenes de crides a la solidaritat i a la unió per combatre aquesta cruel realitat. I es preveu que aquesta solidaritat vagi en augment. Associacions locals de tot arreu estan organitzant recaptes a les seves àrees d’influència; empreses com les Línies Aèries de Moçambic (LAM) ja han programat vols amb destinació a Beira per transportar l’ajuda; ciutadans anònims organitzen recaptes en el seu mateix edifici o al barri. Televisions, ràdios i diaris dediquen gran part dels informatius a aquesta qüestió. L’activitat del govern està centrada, quasi exclusivament, en la gestió de l’impacte del cicló, i no hi ha senyals que això hagi de reduir-se, tot el contrari. Les mostres de dignitat i solidaritat dels moçambiquesos està sent una de les poques bones notícies dels últims dies.

Internacionalment també hi ha hagut reaccions ràpides. Institucions com la Creu Roja ja estan sobre el terreny i han engegat grans campanyes per canalitzar l’ajut. L’Índia hi ha enviat tres vaixells de la Marina; la Unió Europea, que ja havia donat 250.000 euros per ajudar la població afectada, va anunciar ahir un paquet d’ajuda d’emergència de 3,5 milions d’euros. I aquests són només alguns exemples.

Pel que fa als ciutadans espanyols, un comunicat de la secció consular de l’ambaixada espanyola a Maputo va informar que es disposa de comunicació amb el cònsol honorari a la ciutat de Beira via telèfon per satèl·lit. Fins al moment no es coneix la situació de tot el cens en aquesta zona del país, a més de 700 quilòmetres al nord de Maputo, només la dels treballadors de Pescanova i alguns altres que s’han desplaçat fins a la seu de l’empresa.

Però pot ploure sobre mullat. La previsió per als pròxims dies indica que les pluges continuaran amb més de 100 litres per metre quadrat diaris. I després hi ha el problema de la saturació de les preses, tant a Moçambic com a la veïna Zimbàbue. Les informacions que arriben és que en les pròximes hores Zimbàbue obrirà comportes i abocarà grans quantitats d’aigua en territori moçambiquès.