El candidat sud-coreà guanya la presidència d'Interpol davant el favorit rus

La 87a assemblea d'Interpol, que se celebra a Dubai, ha elegit el sud-coreà Kim Jong-yang com a president, per davant del candidat favorit, el rus Alexander Prokopchuk, que havia estat acusat d'utilizar les ordres de captura internacionals de l'organisme per perseguir els dissidents al Kremlin. Kim tenia el suport explícit dels Estats Units i del Regne Unit, cosa que Rússia va denunciar com una injerència en l'elecció .

L'anterior president, Meng Hongwei, està detingut a la Xina des del setembre, investigat per les autoritats anticorrupció, que han processat desenes d'alts càrrecs en els últims anys.

L'organisme coordina les policies de 194 països, que comparteixen informació intel·ligència i col·laboren en la recerca de criminals i de persones desaparegudes. Interpol no té un cos propi, sinó que treballa amb els agents de cada país i pot dictar ordres de recerca i captura internacionals, conegudes com a fitxes vermelles.

Prokopchuk, que va ser anomenat major general de la policia russa el 2011, s'enfrontava a una creixent oposició per part de diversos governs i d'organismes de defensa dels drets humans, que temen que la seva elecció suposi una escalada en la persecució d'opositors al règim de Vladímir Putin. Una de les crítiques més sonades provenia de quatre senadors nord-americans, que van publicar una carta en què asseguren que donar la direcció d'Interpol a l'agent rus seria com "posar la guineu a guardar les gallines".

Prokopchuk era fins ara un dels quatre vicepresidents de l'organisme, i va ser nomenat pel Kremlin fa dos anys. Els crítics deien que sota el seu mandat Interpol ha dictat fitxes vermelles contra opositors polítics, dissidents i periodistes. Moscou ho nega.

El financer britànic Bill Browder, crític amb Putin, va ser detingut a Espanya a principis d'aquest any en virtut d'una d'aquestes ordres, que ell considera motivada políticament. En declaracions ahir a la BBC Browder acusa Prokopchuk de perseguir-lo dictant contra ell fins a set ordres de detenció d'Interpol. Dilluns Rússia va llançar una nova investigació contra Browder, que el 2012 va encapçalar una campanya exigint sancions per a set alts càrrecs russos acusats de corrupció. El Kremlin l'acusa de blanqueig de diners.

Al costat del britànic, el magnat del petroli Mikhaïl Khodorkovski, un dels grans opositors a Putin i que ha passat més de deu anys a presó, alertava que l'elecció del candidat rus posaria Interpol en mans del Kremlin.