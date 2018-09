L’assassí del submarí demana perdó per la mort de la periodista sueca

“Sento molt el que ha passat. Em sap molt greu per la família de la Kim”. D’aquesta manera l’inventor danès Peter Madsen va demanar ahir perdó per la mort de la periodista sueca Kim Wall l’agost de l’any passat en un submarí que ell mateix havia construït. Ho va fer amb sang freda i davant els pares de la noia, en una sala de l’Audiència de Dinamarca que aquest dimecres va ratificar la sentència de cadena perpètua per a l’inventor, acusat d’assassinat.

Madsen va agredir la periodista sexualment, i també la va torturar, matar, esquarterar i en va llançar el cos al mar, aprofitant que la noia, de 30 anys, era al Nautilus UC3 per fer-li una entrevista a bord del submergible. Madsen ja va ser condemnat a cadena perpètua l’abril passat, però va intentar reduir la pena recorrent a un tribunal superior, una maniobra infructuosa, perquè l’Audiència de Dinamarca va ratificar ahir el càstig més sever que contempla el codi penal del país. El tribunal el considera culpable d’una agressió sexual “de naturalesa particularment perillosa i en circumstàncies particularment greus”, d’assassinat i “tractament immoral del cos”. En el seu veredicte afegeix que l’acusat va mostrar una “particular crueltat” en la mutilació de la periodista, que estava en una situació vulnerable i desprotegida.

Durant les conclusions, el fiscal del cas, Kristian Kirk, va qualificar Madsen, de 47 anys, de ser un “assassí sexual cínic, pervertit i calculador”, i va assegurar que no hi ha cap càstig “prou dur” per a ell. La defensa va assenyalar que una pena “justa” s’hauria de situar entre els 14 anys i els 16, argumentant que no té antecedents i que se l’ha condemnat per un sol assassinat, però el president del tribunal va considerar que es tracta d’un cas amb un “grau inusual de gravetat” i que existeixen circumstàncies “bastant excepcionals” perquè el crim es va planejar prèviament amb detall.

Una condemna poc habitual

L’advocada defensora, Betina Hald Engmark, va afirmar en declaracions als periodistes després del judici que queda l’opció de recórrer al Tribunal Suprem, tot i que encara no han pres la decisió de fer-ho. A Dinamarca la cadena perpètua és poc habitual: a més de Madsen, només 14 persones han estat condemnades a la pena més estricta en els últims deu anys. De mitjana, acaba suposant complir uns 15 anys a la presó sense possibilitat de llibertat condicional, però es pot allargar. De fet, el presoner que acumula més temps entre reixes al país escandinau ja ha complert 34 anys per l’assassinat de dos joves, segons la televisió danesa TV2.

Madsen només va presentar apel·lació sobre el temps de presó i no sobre la seva culpabilitat, malgrat que mai ha admès que va matar la periodista, sinó que assegura que va ser una mort accidental. El que sí que va confessar és que va llançar les parts del seu cos al mar.

Kim Wall va desaparèixer l’agost passat mentre feia un reportatge al submarí i onze dies després el tors de la noia va aparèixer surant al Bàltic. Un mes després la policia danesa informava que havia trobat el cap i les cames dins d’una bossa de plàstic que havia quedat estancada a la badia de Køge, al sud de Copenhaguen. Quan va ser detingut, Madsen va donar diferents versions sobre el que havia passat. Primer va dir que havia retornat la periodista al port la mateixa nit, després va explicar que havia mort perquè s’havia fet un cop al cap amb l’escotilla i finalment va assegurar que s’havia asfixiat amb una emissió de monòxid de carboni.