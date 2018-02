Un assessor de Trump, acusat de maltractar les seves exdones

Rob Porter era un alt funcionari de la Casa Blanca que, fins aquest dimecres, passava desapercebut. Tot i així, com a secretari de personal, té un paper molt important: controlar el flux d’informació en direcció al president Donald Trump. Ara el seu anonimat ha saltat fet a miques amb les revelacions sobre presumptes maltractaments a les dues exdones. Porter ha negat les acusacions però ha decidit presentar la dimissió. Deixarà el seu càrrec després d’un període de transició per trobar substitut.

L’assessor del president, de 40 anys, qualifica, en un comunicat, d’“escandaloses” i “simplement falses” les acusacions revelades per diversos mitjans. I afegeix que les fotografies de la seva primera dona en què se la veu amb un ull de vellut, publicades dimecres al digital The Intercept,són de “fa gairebé 15 anys”. “La realitat que hi ha al darrere ni tan sols s’aproxima al que s’hi descriu”, assenyala.

Tant la seva primera esposa, Colbie Holderness, com la segona, Jennifer Willoughby, l’han denunciat per abusos físics, verbals i emocionals durant els respectius matrimonis amb Porter. De fet, segons diversos mitjans, que citen fonts de la Casa Blanca, aquestes acusacions haurien sigut les que haurien privat Porter d’obtenir el permís per accedir a informació confidencial, que concedeix l’FBI i és habitual en treballadors del seu rang.

Porter era considerat una estrella en ascens. Ha treballat amb el cap de personal de la Casa Blanca, l’exgeneral John Kelly, per posar ordre en una presidència que no para de sumar escàndols i dimissions. El funcionari havia guanyat influència els últims mesos -per exemple, va ajudar escriure l’últim discurs de l’estat de la Unió, que va tenir una bona acollida- i se l’ha vist amb Trump durant diversos viatges oficials i al Despatx Oval quan ha signat proclames o lleis.

En un primer moment, Kelly va defensar Porter dient que era un “professional de confiança” i un “home amb una integritat veritable”. A més, el va instar a quedar-se. La seva opinió, però, no ha durat ni 24 hores. “No hi ha lloc a la nostra societat per a la violència domèstica”, diu en un nou comunicat, en el qual accepta la dimissió de Porter.

Situacions incòmodes

Les fotografies a la pàgina web d’informació dirigida per Glenn Greenwald van provocar el sobtat canvi de parer. Holderness va explicar que va ser Porter qui li va posar l’ull de vellut després de colpejar-la durant unes vacances a Itàlia. El dia abans, tant ella com la segona esposa, Jennifer Willoughby, havien descrit altres presumptes maltractaments al DailyMail, però amb això no n’hi havia hagut prou per a Kelly.

De fet, diversos mitjans asseguren que el cap de personal de la Casa Blanca coneixia les acusacions contra Porter des de la tardor passada i que no hi va fer res. La dimissió del secretari de personal és una altra situació incòmoda per a la Casa Blanca enmig de l’esclat del moviment #MeToo, que ha commocionat el país. Trump, que va ser acusat d’assetjament sexual durant la campanya electoral i que al desembre va defensar un candidat a senador denunciat per assetjar menors, ha intentat evitar el tema amb poc èxit.

Westminster entona

el seu ‘me too’ per l’assetjament sexual

Un de cada cinc membres o treballadors del Parlament britànic van experimentar o veure conductes d’assetjament sexual durant l’any passat mentre eren dins del Palau de Westminster. Aquesta és la conclusió més rellevant de l’informe publicat ahir pel comitè creat per abordar el problema. Les conductes inadequades i l’assetjament al Parlament es van començar a denunciar a finals del 2017, arran de l’escàndol de Harvey Weinstein i la campanya del MeToo. Tres parlamentaris, Stephen Crabb, Chris Pincher i Daniel Kawczynski, van ser portada a la premsa i van ser investigats.