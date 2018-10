La CSU perd la majoria absoluta amb el pitjor resultat en 70 anys, segons sondejos a peu d'urna

Els aliats bavaresos de la cancellera alemanya, Angela Merkel, podrien obtenir aquest diumenge el seu pitjor resultat electoral des del 1950, amb una pèrdua de vots que aniria a parar a l'extrema dreta i que amenaça d' agreujar la crisi oberta dins del govern de coalició alemany.



Els sondejos a peu d'urna en les eleccions bavareses d'aquest diumenge donen a la Unió Social Cristiana (CSU) –partit coaligat amb el de Merkel– un 35,5% dels vots, cosa que li faria perdre la majoria absoluta per segona vegada des del 1962, informa Reuters. Uns resultats que, si es confirmen, poden provocar una la lluita interna en el partit, que ja és un soci problemàtic per a Merkel .



Segons el mateix sondeig, els Verds quedarien en segon lloc i els xenòfobs d'Alternativa per a Alemanya (AfD) entrarien per primera vegada a l'assemblea estatal. Això vol dir que la CSU haurà de formar una coalició, una humiliació per a un partit que solia governar sol.