Una dona vestida de blanc sobre el sostre d'un cotxe, símbol de la revolta al Sudan

Una dona sola, dreta sobre el sostre d'un cotxe, vestida de blanc amb el vel sobre el cap i cantant a la multitud. La imatge viral d'una manifestant a Khartum, gravada dilluns i difosa repetidament a les xarxes socials, ja s'ha convertit en un símbol de les manifestacions que fa quatre mesos que omplen els carrers del Sudan per reclamar la fi de la dictadura d'Omar al-Baixir.

La fotografia, així com algun vídeo que ha circulat a les xarxes on es veu la dona aixecant càntics alegres entre la multitud que l'envolta, es va fer dilluns en les multitudinàries protestes que van protagonitzar desenes de milers de sudanesos davant el quarter general de l'exèrcit i la seu dels serveis secrets a Khartum.

Dimarts els manifestants en van ser desallotjats per la policia, tot i que continuaven congregats no gaire lluny, mentre la fotografia de la dona desconeguda publicitava la seva causa per tots els racons del planeta.

Una sudanesa anomenada Lana H. Haroun afirmava a les xarxes ser l'autora de la icònica fotografia. Alguns tuits identificaven la noia de blanc com a Ala'a Salah, i explicaven que cantava la cançó 'Thawra', que vol dir 'Revolució', tot i que no s'ha pogut confirmar.

La xifra de morts en els enfrontaments entre manifestants i policia dels últims tres dies encara no és clara. Centenars d'efectius d'un cos de seguretat sudanès no identificat van irrompre en la concentració dalt de vehicles i van llançar una gran quantitat de gasos lacrimògens per desallotjar els assistents, segons van dir a Efe alguns participants, però això no va impedir que continuessin les protestes.



Dimarts a última hora es concentraven al costat del mur nord del complex de les seus del ministeri de Defensa i de la comandància de l'exèrcit, on pensaven quedar-se a passar la nit malgrat els atacs que es repeteixen cada matinada.



El principal líder opositor, Sadeq al-Mahdi, denunciava la mort d'una vintena de persones i desenes de ferits a causa "d'atacs d'individus armats emmascarats" contra l'acampada cada matinada des que s'hi van instal·lar permanentment, el dia 6.



Amnistia Internacional (AI) xifrava en nou els morts els últims tres dies "per l'ús excessiu de la força a l'hora d'intentar dispersar els manifestants" acampats al costat del complex militar. "Totes les forces de seguretat i armades han d'aturar immediatament l'ús letal de la violència enmig de les protestes pacífiques", demanava AI en un comunicat, en què va qualificar d'"inacceptable" la violència.