Un bombardeig saudita mata una vintena de persones al Iemen

Almenys 23 persones han mort aquest dilluns en un atac aeri de la coalició àrab, liderada per l'Aràbia Saudita, a l'oest del Iemen, ha informat un mitjà controlat pels rebels xiïtes houtis.

El bombardeig, que ha causat un nombre indeterminat de ferits,ha tingut com a objectiu una gasolinera situada prop d'un mercat a la localitat d'Al Yarahi, a la província costanera d'Hodeida, a la vora del mar Roig, segons Al Masira, el canal de televisió dels rebels. Fins el moment, no s'ha pogut verificar el nombre de víctimes per altres fonts independents.

540x306 Aliances al Pròxim Orient Aliances al Pròxim Orient

L'aliança de països sunnites acostuma colpejar als rebels xiïtes -que reben el suport del règim de l'Iran- quan es troben en vehicles estacionats en gasolineres o mercats en les zones que les forces governamentals busquen controlar. Hodeida és un destacat port del mar Roig i està controlat pels houthis, acusats de rebre armament pel mar des de l'Iran.

Des de fa tres anys, el Iemen està sumit en una guerra civil que enfronta les forces lleials al president d'Abdo Rabu Mansur Hadi, exiliat a Riad, i els rebels houthis, que controlen regions del nord i l'oest del país, i la seva capital, Sanà.