Un capellà ortodox, ferit de bala a Lió

Un capellà ortodox ha quedat ferit molt greu pels trets d'una arma de foc a la ciutat francesa de Lió, segons fonts policials citades per Reuters. L'atacant ha fugit. Els fets han tingut lloc al voltant de les 16 h, quan el capellà era a l'església, un temple ortodox grec del carrer Père Chevrier, situat a prop del centre de la capital de la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.

El capellà, de nacionalitat grega, ha rebut dos trets que li han disparat amb una escopeta retallada, segons el diari local Le Progrès. Els serveis d'emergència l'han atès primer al mateix lloc dels fets i després se l'han endut. La víctima, que es troba en estat crític, estava conscient quan els serveis mèdics han arribat i els ha dit que no coneixia l'agressor.

El ministeri de l'Interior francès ha informat que la policia havia instal·lat un perímetre de seguretat a la zona, al districte 7 de Lió, i ha demanat als ciutadans que no s'hi acostin.

🔴 #ALERTE | Un événement est en cours à proximité du secteur Jean-Macé, dans le 7ème arrondissement à #Lyon.

Les forces de sécurité et de secours sont sur place. Un périmètre de sécurité a été installé.

⚠️ Évitez le secteur et suivez les consignes des autorités. pic.twitter.com/ZZxeTADcAF — Ministère de l'Intérieur - Alerte (@Beauvau_Alerte) October 31, 2020

Segon atac en una església en tres dies

L'atac s'ha produït dos dies després de l'atemptat jihadista en una església de Niça, on tres persones van ser assassinades per un home armat amb un ganivet. Des de llavors, França està en alerta màxima antiterrorista i el govern ha ampliat de 3.000 a 7.000 el nombre de soldats desplegats al país. El seu objectiu principal és protegir els llocs de culte i les escoles, després que el 16 d'octubre un professor, Samuel Paty, fos decapitat a la ciutat de Conflans-Sainte-Honorine com a represàlia per haver mostrat a classe caricatures de Mahoma.

Durant aquesta setmana s'han multiplicat les protestes en molts països àrabs per la defensa que el govern francès ha fet del dret de publicar imatges de Mahoma, considerades blasfemes per l'islam.

El primer ministre francès, Jean Castex, ha parlat d'un "esdeveniment greu" tot i que, segons ha assegurat, encara no disposa d'"elements precisos" sobre les circumstàncies de l'atac. En tot cas, en declaracions als mitjans de comunicació, ha confirmat que el ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha activat una cèl·lula de crisi. "Compteu amb la completa determinació del govern de la República per permetre que tothom pugui practicar el seu culte amb total seguretat i amb total llibertat. La nostra voluntat és forta, la nostra determinació no s'afeblirà. És l'honor de França, és l'honor de la República", ha sentenciat Castex.

El primer ministre ha fet aquestes declaracions des de la ciutat de Saint-Étienne-du-Rouvray, on el 2016 un capellà va ser degollat a mans de dos joves vinculats a l'Estat Islàmic mentre deia missa. Castex hi havia anat precisament per supervisar el desplegament de nous agents de seguretat a l'entorn dels llocs de culte. En assabentar-se de l'atac a Lió, però, ha interromput la visita per tornar a París i unir-se al gabinet de crisi.