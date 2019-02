Un cardenal australià, el càrrec més alt de l'Església culpable d'abusos sexuals a menors

El cardenal australià George Pell, que havia sigut el número tres del Vaticà com a tresorer del papa Francesc, ha sigut declarat culpable d'abusos sexuals, segons s'ha fet públic aquest dimarts, en una sentència del desembre passat que estava sota secret de sumari. El clergue, de 77 anys, és el càrrec més alt de l'Església catòlica que és declarat culpable de pederàstia.

Segons la justícia australiana, Pell va violar un nen de 13 anys del cor de la catedral de Saint Patrick, a Melbourne, i en va molestar sexualment un altre durant els anys 1996 i 1997, quan era arquebisbe de Melbourne.

La sentència, dictada per un jurat d'11 persones l'11 de desembre passat, i que era secreta per imperatiu legal fins a aquest dimarts, li podria comportar fins a 10 anys de presó quan es dicti la condemna al març. Pell està actualment en llibertat però podria ser detingut demà, dimecres.

De les dues víctimes de Pell, una va morir el 2014 per un incident circumstancial. L'altra ha demanat a través d'un comunicat que es mantingui en secret la seva identitat perquè no vol ser un portaveu de les víctimes de pederàstia.

Les víctimes d'abusos relaten el seu infern al Vaticà

"Només soc un treballador normal i corrent que manté i protegeix la seva família el millor possible. Necessito espai i temps per suportar el procés judicial en marxa", diu la víctima, segons Efe, i destaca que, igual que altres supervivents d'abusos sexuals, ha passat "vergonya, solitud, depressió i una lluita [interna]", i que li ha portat "anys entendre l'impacte" dels fets en la seva vida.



El veredicte ha estat emès després de mesos d'un complicat procés judicial que es va mantenir en secret per protegir la presumpció d'innocència de Pell i després que s'abandonés un segon judici pels presumptes abusos del religiós contra menors a Ballarat, la seva ciutat natal, en la dècada de 1970.



La sentència té lloc després de la cimera vaticana que ha abordat la xacra de la pederàstia a l'Església i que ha acabat amb vuit pautes dictades pel papa Francesc per erradicar la "monstruositat" dels abusos a menors. La falta de mesures concretes va decebre les víctimes.

Les víctimes d'abusos de l'Església presenten una contraproposta

Després de l'elecció de Francesc com a pontífex el 2013, el cardenal Pell va ser traslladat a Roma el 2014 per encarregar-se de les finances com a secretari per a l'Economia del Vaticà. Paral·lelament, a Austràlia s'obria en aquell moment un judici per suposats abusos a menors a la diòcesi de Barallat, la ciutat natal de Pell, a 120 quilòmetres de Melbourne, on ell va ser monjo a l'inici de la seva carrera eclesiàstica.

En aquells fets no s'ha trobat cap prova que l'acusi directament a ell i el cardenal ha negat sempre haver tingut coneixement d'aquells abusos. El 2016 va esclatar el cas dels dos nens del cor contra ell i es van presentar càrrecs el 2017, quan Pell ja havia escalat a les primeres posicions de la cúria vaticana. El cardenal ha negat sempre les acusacions i el seu advocat deia aquest dimarts que es continua declarant "innocent".

George Pell ha sigut en més d'una ocasió un cardenal polèmic a Austràlia. Molt abans dels processos judicials, d urant la celebració del Dia Mundial de la Joventut de l'any 2002 a Toronto, Pell va declarar que "l'avortament és un escàndol moral pitjor que el dels sacerdots abusant sexualment dels joves", ja que l'avortament suposa "sempre la destrucció de la vida humana".