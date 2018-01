Els Cascos Blancs acusen Al-Assad d'un altre atac químic a Guta

Personal mèdic i de rescat de la ciutat siriana de Duma, a la perifèria de Damasc, acusen el règim sirià d’haver perpetrat un bombardeig amb gas clor que ha afectat almenys 21 civils. L’Observatori Sirià dels Drets Humans, una ONG amb seu a Londres que treballa amb activistes sobre el terreny, confirma l’atac, aquest dilluns de matinada.

Segons l’autoritat sanitària a la zona rebel, els símptomes dels afectats “suggereixen que han estat exposats a la inhalació de gas clor”. A més en el lloc on van caure els projectils se sentia una forta pudor de clor. Entre les víctimes hi hauria “set menors, sis dones i vuit homes amb símptomes d’asfíxia”.

És el segon cop aquest any que els rebels denuncien l’ús d’armament químic per part del règim sirià, que suposadament havia lliurat tot el seu arsenal a l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) en virtut d’un acord patrocinat pel president rus, Vladímir Putin, que després de l’atac amb gas sarín que va deixar milers de morts a la mateixa zona l’agost del 2013.

Vídeos dels afectats



L’observatori, que cita veïns i fonts mèdiques, precisa que els projectils van caure sobre les sis del matí hora local, i que poc després es va escampar a la zona una pudor desagradable.

El centre mèdic de Duma ha difós un altre vídeo on es veuen persones de totes els edats, inclosos alguns nadons, mentre són tractats amb oxigen per recuperar-se.

Els membres de la Defensa Civil Siriana, voluntaris que s’han especialitzat en el rescat de víctimes dels bombardejos a les zones sota control rebel, també acusen les tropes governamentals d’emprar gas clor contra civils.

More than 20 of suffocation so far following the bombing of the Assad regime forces with missiles carrying poisonous gases (probably chlorine) on the residential neighborhoods in #Douma #Eastern_Ghouta #GhoutaIsBleeding pic.twitter.com/Ier1FIjR43 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 22 de gener de 2018

Els coneguts com a Cascos Blancs han penjat a través de Twitter vídeos en què es veuen pacients amb problemes respiratoris sent evacuats i tractats en una de les precàries clíniques de campanya on es tracten els ferits.

En un d'ells es pot veure com traslladen un nadó amb una ambulància

A little baby, just one of the children who was poisoned by chlorine gas this morning in #Douma city in #EasternGhouta #ghoutaisbleeding pic.twitter.com/otSiuNpGU6 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 22 de gener de 2018

A Duma, al districte de Guta Est, hi malviuen unes 400.000 persones, que des del 2013 estan sota el setge de les tropes del règim de Baixar al-Assad i els seus aliats, i és la zona sota control rebel més propera a la capital siriana. El districte està dominat per l'Exèrcit de l'Islam, acusat també d'atacar les forces laiques opositores, com els quatre activistes de Drets Humans, entre ells Samira Khalil i Razan Zaitouneh, referents de la revolució del 2011 contra la dictadura.