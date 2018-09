Un catòlic practicant que defensa la tinença d’armes a ultrança

Per a Brett Kavanaugh, “anar a missa cada diumenge és una cosa tan automàtica com rentar-se les dents cada dia”. Ho va assegurar ell mateix dijous quan va repassar el seu currículum durant la compareixença al Senat nord-americà per netejar el seu bon nom. O sigui, per rebatre les acusacions d’abús sexual que fins a tres dones han llançat contra ell i que està fent penjar d’un fil la seva candidatura com a jutge del Tribunal Suprem.

Kavanaugh (Bethesda, Maryland, 1965) és per sobre de tot catòlic i ultraconservador. Consegüentment, s’oposa a ultrança al dret a l’avortament, defensa que els nord-americans puguin portar armes, s’ha declarat públicament contrari a la llei de l’Obamacare sobre la sanitat universal i l’any 2012 va advocar a favor d’anul·lar una mesura de l’agència federal nord-americana de protecció del medi ambient que tenia per objectiu reduir la contaminació de l’aire al país. En definitiva, es podria dir que el polèmic jutge és gairebé una ànima bessona del president dels Estats Units. De fet, per aquesta raó Donald Trump el va proposar com a candidat al Suprem.

Fill únic, Kavanaugh sempre va estar molt influenciat pels seus pares. La seva mare era jutge a Maryland, i per això ell va decidir estudiar dret a la prestigiosa Universitat de Yale i esdevenir advocat primer i magistrat després. El seu pare, en canvi, va dirigir una associació comercial de cosmètics durant anys, i era una persona especialment meticulosa: cada dia escrivia en un diari què havia fet durant la jornada, un hàbit que Kavanaugh va heretar, segons va explicar ell mateix durant la seva compareixença al Senat. Precisament basant-se en les anotacions al seu diari el jutge va assegurar que ell mai va abusar sexualment de Christine Blasey Ford -la primera de les tres dones que l’han inculpat i que també va declarar dijous a la cambra alta- ni de cap altra dona.

Kavanaugh forma part de l’establishment conservador als Estats Units: ha ocupat importants càrrecs polítics i de la judicatura durant pràcticament tota la seva carrera. Va ser assistent del jutge del Tribunal Suprem Anthony Kennedy, a qui ara substituirà si finalment és confirmat pel Senat. Durant els anys noranta l’advocat Kenneth Starr el va contractar per formar part del consell independent que va dur a terme una investigació que va fer que s’impulsés una moció de censura contra l’expresident demòcrata Bill Clinton per presumpta obstrucció a la justícia i per haver mentit sota jurament sobre la seva relació sexual amb la becària Monica Lewinsky.

Després Kavanaugh va ajudar el llavors governador de Texas George W. Bush en el polèmic recompte de vots a l’estat de Florida durant les eleccions presidencials de l’any 2000, que el van catapultar a la Casa Blanca. De fet, un cop Bush es va instal·lar al Despatx Oval el jutge conservador es va convertir en un dels seus assessors. Durant aquells anys Kavanaugh va conèixer la seva dona, Ashley Estes, que aleshores era la secretària personal de Bush, i va tenir la seva primera cita amb ella el 10 de setembre del 2001 -un dia abans de l’atemptat contra les Torres Bessones-, segons va confessar el mateix jutge. La parella es van casar el 2004 i tenen dues filles.

Un càrrec per a tota la vida

Des del 2006 el magistrat forma part del tribunal d’apel·lacions federal del districte de Colúmbia, a Washington. I la seva última aspiració és fer el salt al Suprem per a tota la vida: el càrrec és vitalici. D’aquesta manera, la ideologia del govern que el nomena està assegurada al Suprem més enllà del mandat presidencial. De fet, una de les raons que van fer que Trump proposés Kavanaugh com a candidat al màxim tribunal nord-americà -a banda de la proximitat ideològica amb ell- va ser l’edat del jutge: Kavanaugh té només 53 anys. “Hem d’escollir un [jutge] que pugui estar-se 40 o 45 anys [al Suprem]”, va declarar Trump poc després que se sabés que un dels membres del Tribunal es jubilava.

Si Kavanaugh és elegit finalment es convertirà en un dels membres més joves del tribunal que vetlla per la constitucionalitat de les lleis als Estats Units. A més, el jutge està en plena forma: li encanta fer maratons i entrenar els equips de bàsquet on juguen les seves filles.