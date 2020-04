Menús sense carn de gos ni gat per evitar un nou coronavirus

Menús sense carn de gos ni de gat. Tampoc serps ni micos que fan les delícies de comensals. La ciutat de Shenzhen, una de les més grans de la Xina, prohibirà la comercialització d'animals salvatges destinats al consum per intentar evitar que es torni a repetir una infecció com la del covid-19, que, segons les investigacions científiques, es va originar precisament en un mercat de Wuhan on es venen animals vius. La principal hipòtesi és que el coronavirus es va transmetre a partir d'un ratpenat infectat que es va servir en una de les parades.

La mesura entrarà en vigor l'1 de maig i suposa una de les més restrictives imposades a la Xina per acabar amb la gastronomia a base d'animals salvatges. A partir d'ara, i amb la llei a la mà, no es podrà cuinar la carn de serps o llangardaixos si no es vol rebre una multa de més de 19.000 euros al canvi. La llista de vetos permetrà el consum de porcs, vaques, ovelles, rucs, conills, pollastres, ànecs, oques, coloms i guatlles, búfals, camells, cavalls, tortugues i gripaus.

"No hi ha proves que els animals salvatges siguin més nutritius que les aus domèstiques o el bestiar. Les espècies permeses per al seu consum poden satisfer les necessitats diàries de la gent", ha indicat el número dos de l'Oficina de Seguretat Alimentària del Centre de Prevenció i Control de Malalties de Shenzhen, Liu Jianping, segons la premsa local.

El consum d'animals salvatges i de companyia va a la baixa entre els consumidors xinesos, sobretot entre els joves urbans, que han adoptat nous hàbits per higiene i seguretat i també per la consciència animalista. Amb tot, es calcula que cada any se sacrifiquen 10 milions de gossos i quatre milions de gats per al consum. L'esclat del brot, vinculat als ratpenats, ha fet caure encara més la demanda per la por a encomanar-se.

Les autoritats de Shenzhen, la cinquena ciutat més gran de la Xina, confien que el seu gest sigui un exemple per a altres ciutats i regions del país i que les prohibicions se succeeixin fins que no quedi cap mercat amb animals vius per al consum. A la regió de Canton també hi ha hagut restriccions en aquest sentit, però no són tan estrictes perquè no inclouen els gats ni els gossos, segons l'associació Humane Society International.

El govern de Xi Jinping ja pretenia aprovar la prohibició d'aquests productes per al consum en la sessió inaugural de l'assemblea legislativa que s'havia d'haver fet al març, però que va quedar suspesa a causa del brot.

La decisió de la ciutat ha rebut elogis per part d'animalistes. "Shenzhen és la primera ciutat del món que es pren seriosament les lliçons apreses d'aquesta pandèmia i que fa els canvis necessaris per evitar una altra pandèmia", ha afirmat Teresa M. Telecky, la vicepresidenta de la Humane Society International.