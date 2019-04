Què se'n sap dels atacs a Sri Lanka?

Diumenge de Pasqua de dol a Sri Lanka, una illa del Pacífic, que es va veure sacsejada per vuit atemptats coordinats contra esglésies catòliques i complexos hotelers. El balanç provisional de la massacre deixa 290 morts i 500 ferits i la condemna global d'un altre atac terrorista que ha sacsejat el món. Ningú s'ha atribuït l'autoria del pitjor escenari que viu Sri Lanka des què fa 10 anys va donar per tancada la llarga guerra civil que va enfrontar les forces governamentals i la milícia de budistes extremistes dels Tigres de Tàmil.

Quins són els objectius dels atemptats?

Dos són els objectius: la minoria catòlica i el turisme, un dels sectors clau per a l'economia nacional. Els terroristes han atacat esglésies catòliques i hotels i hostals de la capital, Colombo, i de la resta de l'illa. Els catòlics representen el 6% de la població d'un país amb diferents religions: 70% són budistes, 12% hindús, 10% musulmans i 7,5% cristians (la majoria, catòlics).

Com es produeix l'atac?

Les explosions es produeixen cap a les 8.45 hores del Diumenge de Pasqua, quan les esglésies ja tenen plens que celebren la missa de la resurrecció i als hotels els turistes esmorzen tranquil·lament. La policia del país estima que almenys són set els terroristes suïcides que es fan esclatar a tres esglésies, situades a Colombo, Negombo i Batticaloa, i tres establiments hotelers de luxe de la capital.

Aquest dilluns hi ha hagut una explosió quan els artificiers han intentat desactivar una bomba col·locada en una furgoneta propera a una de les esglésies atacades a Colombo. A més, els agents han localitat 87 detonadors a l'estació d'autobusos i una bomba a l'aeroport de la capital.

651x366 Povlsen, en una imatge de l'estiu del 2017 / RITZAU SCANPIX / REUTERS Povlsen, en una imatge de l'estiu del 2017 / RITZAU SCANPIX / REUTERS

Qui són les víctimes?

Fonts oficials xifren en 290 les persones mortes i 500 les ferides, la majoria de les quals són nacionals de Sri Lanka. El ministeri d'Exteriors espanyol no li consta que hi hagi cap víctima de nacionalitat espanyola. Una trentena de les víctimes mortals són estrangers, entre les quals hi ha de daneses, australianes, nord-americanes, xineses, britàniques i índies.

Anders Holch Povlsen, l'home més ric de Dinamarca, ha perdut tres dels seus quatre fills en els atacs. Povlsen regenta la companyia de moda Bestseller, que inclou marques com Vero Moda i Jack & Jones, i és el soci majoritari del portal Asos .

A qui acusa el govern singalès?

Ningú ha reivindicat els atacs però el govern singalès ha anunciat la detenció de 24 persones, totes de nacionalitat singalesa, sense que s'hagi informat quin vincle tenen amb els atemptats. Dilluns l'executiu ha assenyalat com a responsable dels atemptats el National Thowheeth Jama'ath (NTJ), una milícia gairebé desconeguda de radicals islamistes. Fins ara, el grup només havia aparegut als mitjans per perpetrar atacs contra estàtues budistes, l'any 2016.

La complexitat de les accions simultànies avala la tesi oficial que un grup tan petit és incapaç d'actuar en solitari, per això l'executiu singalès apunta que el NTJ ha tingut suport exterior i per això ha demanat la col·laboració internacional.

651x366 Policies corren per intentar buidar la zona on s'ha localitzat una bomba, a prop d'una església / DINUKA LIYANAWATTE / REUTERS Policies corren per intentar buidar la zona on s'ha localitzat una bomba, a prop d'una església / DINUKA LIYANAWATTE / REUTERS

A Sri Lanka no hi ha tradició de violència jihadista però el passat 11 d'abril, el govern va rebre una alerta d'un possible atac contra esglésies catòliques però, com ha reconegut, no hi va fer cas ni va ordenar reforçar la seguretat dels temples.

Com ha reaccionat el govern?

S'ha declarat l'estat d'emergència i el toc de queda nocturn, que obliga la població a mantenir-se a casa i llocs tancats. El govern ha tallat les xarxes socials (WhatsApp, Instagram i Facebook), segons ha dit, per intentar evitar la propagació de rumors i notícies falses. L'apagada, però, dificulta la comunicació entre familiars i amics pels obstacles que troben a l'hora d'informar sobre el seu estat i enviar missatges de tranquil·litat.