Per què és important l'escàndol sexual de Brett Kavanaugh per al Tribunal Suprem?

Dia clau per a la configuració del Tribunal Suprem dels Estats Units, el màxim òrgan judicial que decideix sobre assumptes clau per a la vida i la política del país. El futur del tribunal es juga aquest dijous al Senat, on ha de comparèixer sota jurament el candidat del president Donald Trump, el polèmic i conservador Brett Kavanaugh, que insisteix a declarar la seva innocència i a presentar-se com un estudiant modèlic malgrat les acusacions d'abusos sexuals de diverses dones. Una d'elles també té cita per prestar testimoni sobre la presumpta agressió que va patir quan era adolescent. Tots dos seran interrogats per una advocada especialitzada en violència sexual.

El cas Kavanaugh posa pressió a la Casa Blanca i té Washington amb l'ai al cor. Però per què la nominació a un seient de l'alt tribunal centra tanta atenció?

Què és el Tribunal Suprem?

Membres vitalicis

La importància del Suprem és bàsica perquè les seves sentències tenen una influència bàsica en la vida diària dels nord-americans, ja que marquen jurisprudència a nivell federal. El tribunal està format per nou membres, als quals no se'ls requereix cap titulació concreta més enllà que el president dels Estats Units els nomini com a candidats i passin la votació final del Senat.

El seu mandat és vitalici, és a dir, per a tota la vida, així que els magistrats triats poden estar dècades en el càrrec. D'aquesta manera la ideologia del govern que els va nomenar està assegurada més enllà del mandat presidencial.

El Suprem ha decidit sobre assumptes cabdals com el reconeixement del matrimoni homosexual o dels drets de la comunitat LGTB, l'avortament, les armes o el veto migratori, i també actua com a àrbitre en conflictes entre els estats i dicta jurisprudència.

Qui és Brett Kavanaugh

En la corda fluixa per les acusacions d'assetjament sexual

Brett Kavanaugh és l'aposta de Donald Trump per cobrir una baixa al Tribunal Suprem. Com a punts forts té un bon currículum com a graduat en dret per Yale, assessor del president George W. Bush i ajudant del jutge que vol substituir. Actualment és jutge d'apel·lacions al districte de Colúmbia. Sobre el paper Kavanaugh, catòlic de 53 anys, era una nominació gairebé segura i garantia al president nord-americà situar com a magistrat un membre molt jove que pot estar durant dècades decidint sobre aspectes vitals i decantant així cap a posicions conservadores el vot del Suprem.

Però a Kavanaugh –i a Trump– li ha esclatat un escàndol sexual en l'any del #MeToo i ara es veu immers en unes audiències complicades prèvies a la decisió final del Senat. Fins ara tres dones han fet el pas d'identificar-se i assenyalar-lo com a assetjador, la qual cosa està posant bastons a les rodes a la seva candidatura.

Els crítics amb Kavanaugh li retreuen el seu conservadorisme i asseguren que la seva tria com a magistrat suposaria un cop dur per als drets de les dones.

Tres dones, tres acusacions

Christine Blasey Ford

Aquesta dona, professora de psicologia, va ser la primera a denunciar Kavanaugh per haver intentat violar-la en una festa quan tots dos eren estudiants i menors d'edat, als anys 80. Ford ha acceptat explicar el cas donant la cara, i aquest dijous també compareixerà a la comissió del Senat, la mateixa on el candidat tornarà a testificar. Ford ha avançat que aquest dijous relatarà que el record de l'"intent de violació" l'ha "perseguit" tota la vida, segons el testimoni avançat pels seus advocats. "Pensava que em violaria", afirma la dona, que recorda com Kavanaugh li va tapar la boca per impedir que demanés ajuda i la va subjectar tan fort que ella va creure que "moriria accidentalment".

Deborah Ramirez

Antiga companya de classe del candidat conservador a la Universitat de Yale, ha fet públic que Kavanaugh li va ensenyar els genitals i li va refregar per la cara sense el seu consentiment durant una festa del curs 1982-1983. Actualment Ramirez és una advocada especialitzada en violència masclista a Colorado.

Julie Swetnick

És la tercera dona que ha sortit de l'anonimat per explicar que el candidat de Trump al Senat es divertia participant en orgies on un grup d'homes sedava noies per violar-les i abusar sexualment d'elles. Segons una declaració jurada que ja ha fet, Swetnick és una de les víctimes de Kavanaugh, també als 80.

540x306 Kavanaugh intervenint en una primera sessió davant del Senat que estudia la seva candidatura / ALEX WROBLEWSKI / REUTERS Kavanaugh intervenint en una primera sessió davant del Senat que estudia la seva candidatura / ALEX WROBLEWSKI / REUTERS

La defensa de Kavanaugh

Verge durant la universitat

Kavanaugh ha negat totes i cadascuna de les acusacions que el presenten com un depravat sexual i ha afirmat que era un estudiant modèlic centrat en els seus estudis i la seva formació a Yale, fins al punt que va reconèixer que va ser verge fins al final de la universitat, un fet que tampoc no contradiu cap de les versions de les dones acusadores. El magistrat ha comparegut en una entrevista amb la seva dona, que ha assegurat que el seu marit és incapaç de fer mal a cap dona.

En l'interrogatori d'aquest dijous davant dels senadors, Kavanaugh reconeixerà que "de vegades" bevia "massa" cerveses quan era estudiant, però negarà rotundament haver comès abusos sexuals, també segons el seu testimoni preparat, informa Efe.

Què diu Trump?

A l'expectativa del testimoni de la dona

El president ha passat de defensar Kavanaugh a manifestar que podria "canviar d'opinió" sobre el seu suport i fins i tot retirar la seva nominació una vegada hagi escoltat Ford, la primera de les dones que va acusar Kavanaugh d'assetjador. "Si jo pensés que és culpable d'alguna cosa com això, sí, esclar [que no li donaria suport]", ha afirmat Trump des de la seu de l'ONU.

Qui dona suport i qui rebutja el candidat?

La incògnita republicana

L'oposició demòcrata al Senat té clar que no pensa donar suport al candidat de Donald Trump i més després de veure el degoteig d'acusacions d'abusos sexuals. El bloc republicà, no obstant, està més dividit i han aparegut veus qualificades qüestionant la idoneïtat de Kavanaugh i fins i tot anunciant el seu vot en contra previsiblement en la sessió de demà divendres al Senat.