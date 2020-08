La comunitat internacional celebra una cimera per ajudar el Líban

El dijous, ni 48 hores després de l'explosió al port de Beirut que va fer tremolar tota la ciutat, el president francès, Emmanuel Macron, –amb mascareta, arremangat i conversant amb tothom– es va deixar veure pels carrers devastats de la capital libanesa. En una visita carregada de simbolisme, Macron defensava que havia decidit anar-hi per escoltar el poble, i per "organitzar la cooperació europea i, de manera més àmplia, la cooperació internacional per al Líban" després d'aquella catàstrofe. Molts libanesos, expressant una desconfiança total amb el seu govern, li clamaven aquest cop de mà.

Aquest diumenge, i amb els ànims cada cop més caldejats al Líban, la comunitat internacional ha fet el primer pas. En una teleconferència –precisament encapçalada per la França de Macron i també les Nacions Unides–, gairebé una trentena de mandataris i alts responsables de tot el món s'han reunit per organitzar l'ajuda més immediata a Beirut després de l'horror viscut dimarts, que ha deixat una part de la ciutat reduïda a runes i una població a punt de col·lapsar. En la trobada, on entre d'altres hi ha participat Donald Trump, Jair Bolsonaro, Giuseppe Conte, el suec Stefan Lofven o el propi Pedro Sánchez, també s'ha parlat d'un altre pla d'ajuda a llarg plaç que ajudi a sortir el país mediterrani de la crisi crònica –social, econòmica i política– que arrastra des de fa temps.

El missatge de la cimera sembla que ha sigut clar. El propi Macron, que parlava des de la seva residència d'estiu al sud de França, ha advertit que "l'objectiu d'avui és actuar de manera ràpida i efectiva per coordinar la nostra ajuda sobre el terreny perquè arribi de la manera més efectiva possible a la població libanesa". Seguint el discurs dels dies anteriors, el president francès ha subratllat a les autoritats libaneses que un dels requisits clau d'aquesta resposta internacional serà "la transparència" i que, per tant, no hi hagi cap tipus de "desviament", una clara referència del mandatari a la corrupció política que martiritza el Líban.

Macron no ha estat l'únic en demanar transparència. També ho ha fet el president dels Estats Units, Donald Trump. En un comunicat, la Casa Blanca ha expressat que "el president Trump ha exigit al govern del Líban que dugui a terme una investigació completa i transparent [sobre l'explosió] en la qual els Estats Units estan disposats a ajudar". De la mateixa manera, Trump ha demanat "calma" al Líban, malgrat que ha reconegut "les crides legítimes dels manifestants pacífics per una transparència, reformes i rendició de comptes". Hores abans el president havia publicat un missatge al seu compte de Twitter en què informava sobre la seva participació en aquesta cimera i deia que "tots volen ajudar".

Mentrestant, i segons un comunicat emès per la Moncoloa, Pedro Sánchez ha subratllat el compromís d'Espanya en l'ajuda cap al Líban. "El poble libanès s'ho mereix i Espanya està disposada a contribuir en aquest esforç col·lectiu", ha dit el president.

Allunyar el govern libanès

A hores d'ara encara no estan clares les xifres totals que es destinaran a la capital libanesa per reparar danys. El govern francès, per exemple, argumenta que encara és massa aviat perquè, de fet, no se sap l'abast dels anys. Les Nacions Unides, però, calculen aproximadament uns 85 milions de dòlars per calmar les necessitats més urgents.

El que sí que està decidit són les prioritats: la consolidació dels edificis danyats, ajuda mèdica d'urgència, ajuda alimentària i la restauració d'hospitals i escoles. I també la metodologia, que serà "la que utilitzen les organitzacions internacionals" que participen en la trobada –la Creu Roja, per exemple– i que coordinarà sobre el terreny la resposta. Però en què insisteix una vegada i una altra França és en no deixar aquesta resposta en mans del govern libanès, ara més que mai a la corda fluixa.