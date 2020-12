"La nova soca és part de l'evolució normal del virus"

Les autoritats sanitàries britàniques asseguren que la nova soca de covid-19 identificada a Londres i al sud del Regne Unit és fins a un 70% més contagiosa. És a dir, apunten que aquesta mutació del SARS-CoV-2 es transmet molt més de pressa. Aquestes informacions, difoses dissabte pel primer ministre britànic, Boris Johnson, han encès les alarmes a tot Europa. Diversos estats, entre els quals els Països Baixos, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, França i fins i tot Irlanda, ja han cancel·lat, com a mínim, el transport aeri amb les illes britàniques. Altres països europeus, com Espanya, demanen i esperen una resposta coordinada de la Unió Europea que, de moment, no arriba.

Però la pregunta que tothom es fa ara és clara: com és de preocupant aquesta nova variant del coronavirus? Els experts consultats per l'ARA demanen prudència. "En molts dels estudis s'apunta que podria contagiar més, però d'aquí a afirmar que h o fa un 70%... És molt aviat per assegurar-ho d'aquesta manera", comenta Júlia Vergara- Alert, investigadora de l' IRTA- CReSA.

El també investigador de l'IRTA-CReSA i catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joaquim Segalés coincideix amb Vergara-Alert: "La paraula mutació no ens ha de fer gens de por". Segalés explica que està demostrat que hi ha la possibilitat que alguna mutació del covid-19 es transmeti més de pressa, però en tot cas "és una hipòtesi de treball que s'està intentant demostrar". "El mes de maig es va detectar que si el SARS-CoV-2 tenia l'aminoàcid 614 es multiplicava millor, però en cap cas era més agressiu", descriu. Un missatge que també han volgut subratllar des del Regne Unit: la nova soca no provoca casos més greus ni més mortalitat.

En aquest sentit, sobre els motius que explicarien que aquesta variant fos més contagiosa, Salvador Macip, professor de biologia cel·lular i molecular de la Universitat de Leicester, explica: "La variant britànica és part de l'evolució normal del virus, i és normal que, per selecció natural, les variants més infeccioses acabin sent més comunes. Però, de tota manera, encara no se sap del cert fins a quin punt tots aquests canvis han fet el virus més infecciós".

Si existeix, la vacuna també l'aturarà

Una altra preocupació és si les vacunes que ja s'han començat a administrar per aturar la pandèmia seran també eficaces davant la nova soca. Els experts llancen un missatge de tranquil·litat. "Les vacunes ja busquen ser flexibles per agrupar i arribar a totes les mutacions", diu Vergara-Alert. Hi coincideix Bonaventura Clotet, cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. "Encara que el virus muti i es torni més hàbil, això no significa que sigui més resistent a la vacuna", ha dit en declaracions a La Marató de TV3.

Salvador Macip, per la seva banda, remarca que "en principi no sembla que aquesta mutació hagi canviat prou la proteïna diana de les vacunes existents perquè els anticossos que es generen ja no la reconeguin". Però tot això, continua l'expert, "s'ha d'estudiar amb calma i es veurà al llarg de les pròximes setmanes". Macip reitera que, en principi, no cal alarmar-se, "perquè de mutacions ja n'hi ha hagut abans i no sembla que aquesta sigui especialment important".