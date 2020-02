Ja hi ha més contagis diaris fora de la Xina que dins, diu l'OMS

[Consulta aquí l'afectació mundial del coronavirus]

"Ahir, el nombre de casos nous registrats fora de la Xina va excedir per primer cop el nombre de casos nous diaris a la Xina", ha explicat aquest dimecres a Ginebra, en conferència de premsa el cap de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mentre a la Xina en les últimes 24 hores se'n van registrar 411, fora n'han estat 427 en el mateix període de temps. En total, el nombre de persones contagiades pel Covid-19 superen les 81.200 i la malaltia s'estén a 33 països de tot el món, 13 dels quals a Europa. Les víctimes mortals fora de la Xina ja arriben a la cinquantena, 12 de les quals a itàlia, dos a França i 19 a l'Iran.

La ràpida expansió del coronavirus fora de país asiàtic ha obligat la Unió Europea (UE) a mobilitzar-se per demanar als països membres una resposta coordinada, evitant enfocaments divergents que afavoreixin la propagació. Aquesta ha estat la recomanació de la comissària de Salut de la UE, Stella Kyriakides, que aquest dimecres s'ha reunit a Roma amb el ministre italià de Salut, Roberto Speranza, una delegació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i una altra de el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC). L'objectiu era analitzar la situació a Itàlia, el país més afectat d'Europa.

Amb tot, Stella Kyriakides ha fet una crida a mantenir la calma i "no cedir al pànic". "Hem d'estar vigilants contra la desinformació i la declaracions xenòfobes que confonen als ciutadans i posen en qüestió els esforços públics", ha apuntat. Kyriakides ha especificat també que tots els estats membres han d'informar a Brussel·les sobre les diferents iniciatives proposades per contenir el virus. Al mateix temps ha avançat que la Unió anunciarà pròperament un seguit de recomanancions per a tots els ciutadans que es moguin dins de les fronteres comunitàries.

Amb més de 370 persones contagiades i els ja esmentats 12 morts, Itàlia ha esdevingut el focus de difusió a Europa i el tercer país d'món en nombre d'afectats, després de la Xina i Corea del Sud. El director per a Europa de l'OMS, Hans Kluge, ha mostrat el suport a l'estratègia de les autoritats italianes des que divendres passat es conegués el primer decés per coronavirus al país transalpí.

Itàlia s'enfronta no només a un virus el focus principal del qual es concentra en la Llombardia i Vèneto, dues riques regions de nord que representen una tercera part de l'PIB del país, sinó també a l'impacte que aquest pot tenir en les exportacions i el turisme, dos sectors bàsics per a l'economia. Des que va començar l'epidèmia, la llista de països estrangers que han disposat algun tipus de limitació a la circulació d'italians provinents de les regions afectades o que recomanen no viatjar no deixa d'augmentar. Unes restriccions que el Govern italià considera injustes i la comissària Kiriakides desproporcionades.

D'altra banda, França ha confirmat aquest dimecres la mort a París d'un ciutadà francès de 60 anys, la segona víctima mortal al país després de la d'un ciutadà xinès de 80 anys, el passat 15 de febrer. A més, en aquell país s'hi han detectat tres casos nous que eleven a 16 el nombre total. Alhora, un hotel de la ciutat austríaca d'Innsbruck ha sigut aïllat després que la recepcionista, una dona italiana de 24 anys, donés positiu a les proves. La dona i la seva parella havien estat a Bèrgam la setmana passada i presenten un quadre de febre.

Alerta davant de la pandèmia

L'epidèmia de Covid-19 continua expandint-se per Europa, l'Àsia i el Pròxim Orient, mentre que l'OMS alerta que fora de la Xina els països "no estan preparats" per una pandèmia.

Amb els nous casos a Espanya, Itàlia, Croàcia, Alemanya, Suïssa i un també a Grècia, l'increment del nombre de morts a l'Iran, més de mil casos confirmats a Corea del Sud i un cas al Brasil (el primer de l'Amèrica Llatina; un home que ha arribat a Sao Paulo procedent d'Itàlia), el nombre total de contagis supera ja els 81.200 i el de morts a 2.770, la majoria a la província xinesa de Hubei, origen del brot. A la resta del món s'han produït 58 morts i gairebé 3.000 contagis.

Segons han informat mitjans locals, en el cas grec, identificat a la ciutat de Tessalònica, es tracta d'una dona de 38 anys que també ha tot just ha tornat d'un viatge al nord d'Itàlia. Els símptomes que presenta, però, son lleus, un quadre molt semblant al dels primers dos pacients identificats a Catalunya.

Bruce Aylward, que ha encapçalat l'equip d'experts de l'OMS que ha visitat la Xina, ha elogiat des de Ginebra els esforços de Pequín per contenir el virus amb dràstiques mesures de quarantena, però ha alertat que "cal estar preparats per controlar la situació a una escala més gran" i que cal "fer-ho ràpidament". Segons l'expert, fora de la Xina els països "no estan preparats" per fer front a l'epidèmia. Aylwrard ha dit que cal aprendre de l'experiència d'èxit de la Xina en la contenció de la malaltia i en el tractament dels malalts: "Ho han fet molt ràpid i saben el que es fan, en això són molt bons".

Crida desesperada de les infermeres de Wuhan

Tot i així, les infermeres de Wuhan, la ciutat a l'epicentre del brot, han publicat aquest dimecres un crit d'alerta a les xarxes per sol·licitar ajuda a la comunitat internacional. Demanen companys de professió que s'atreveixin a viatjar a la Xina per ajudar-les en la feina, ja que després de dos mesos de brot estan esgotades i desanimades. "Les condicions i l'ambient aquí a Wuhan son molt més difícils del que ens havíem imaginat mai. Necessitem molta més ajuda", diuen en una carta publicada a la revista mèdica The Lancet.

D'altra banda, al Regne Unit, aquest dimecres ja són 11 les escoles afectades, amb la recomanació de l'autoaïllament d'alumnes que han passat les recents vacances de febrer en un viatge d'esquí al nord d'itàlia o bé tancant tot el centre durant la resta de la setmana, com han decidit sis dels centres.

El ministre de Sanitat britànic, Matt Hancock, tot just ha informat aquest migdia al Parlament britànic que, fins ara, s'han fet 7.132 proves de detecció del virus, amb els 13 casos coneguts ja positius. D'aquests, però, 8 pacient ja han estat donats d'alta. Hancock ha assegurat, però, que el seu departament espera més afectats. Malgrat les 11 escoles afectades, i les esmentades sis tancades, el ministre no recomana prendre aquesta mesura.