Alemanya tanca bars, gimnasos i teatres durant un mes per frenar l'augment de contagis

El tancament de bars i restaurants arriba també a Alemanya. La cancellera Angela Merkel i els presidents dels setze estats federats han acordat aquest dimecres noves mesures orientades a contenir l'expansió del covid-19 al país. Entre aquestes hi ha el tancament dels establiments dedicats a l'hostaleria, però també els teatres, cinemes i sales de concerts. Les mesures es començaran a aplicar dilluns a tot el territori i es mantindran en vigor, com a mínim, fins al final de novembre.

"És una situació molt seriosa. Hem d'actuar, i ho hem de fer ara si volem evitar una emergència sanitària nacional", ha afirmat Merkel en roda de premsa després de la trobada virtual amb els líders regionals. La cancellera ha recordat que en una setmana el nombre de nous contagis s'ha duplicat i que actualment és impossible rastrejar l'origen del 75% de les noves infeccions detectades. Segons les xifres oficials del Robert Koch Institut, aquest dimarts es van registrar 14.940 contagis, la xifra més alta des del principi de la pandèmia. La incidència acumulada de l'última setmana se situa en 99,1 casos per cada 100.000 habitants a tot el país, mentre que feia quinze dies era de 31,7.

Entre els locals que hauran d'estar tancats durant les pròximes quatre setmanes també hi ha les discoteques, els salons de cosmètica i de massatges, els gimnasos i les piscines i les instal·lacions esportives. L'esport amateur (excepte si es pot practicar individualment) queda prohibit, i les competicions professionals es poden mantenir però sense públic. Això suposa un canvi important en competicions com ara la Bundesliga de futbol, perquè des del començament de temporada es permetia que hi hagués un màxim de 10.000 aficionats als estadis.

A diferència del que va passar a la primavera, de moment queden al marge del tancament els centres escolars i els comerços (tot i que, en aquest cas, amb limitacions d'aforament). Una altra de les mesures que s'ha aprovat és la limitació de les trobades a l'aire lliure a deu persones i que, a més, només podran residir en dos habitatges diferents. També es demana cancel·lar tots els viatges "no essencials" i només es permetrà dormir en hotels per viatges de negocis que siguin imprescindibles, i no per fer turisme.

Ajudes als afectats

L'acord assolit aquest dimecres entre el govern federal i els lands inclou també destinar una partida de 10.000 milions d'euros a compensar les empreses afectades pel tancament obligatori. Merkel ha detallat que en el cas dels negocis de fins a 50 treballadors, se'ls abonarà el 75% dels ingressos que haguessin obtingut el novembre de l'any passat.

La cancellera ha reconegut que les mesures adoptades són "molt dures", i ha afegit: "Avui és un dia molt dur també per a nosaltres, els polítics". "El nostre sistema de salut pot gestionar les xifres actuals, però arribarem al màxim de capacitat en les pròximes setmanes si es manté aquesta tendència", ha argumentat, i ha assegurat que les mesures aprovades tenen com a objectiu "limitar l'impacte econòmic" i "mantenir obertes les escoles i les llars d'infants".